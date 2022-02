Laços russos com empresas europeias podem tornar as sanções duras

FRANKFURT, Alemanha (Associated Press) – A Europa está considerando sanções contra a Rússia se invadir a Ucrânia O trabalho está longe de ser simples.

As sanções procurarão maximizar o sofrimento infligido ao Kremlin e seus principais bancos e empresas de energia, mas também evitarão pôr em perigo os suprimentos de energia dependentes da Rússia no continente. Ou sérios danos a empresas europeias com fortes laços com a Rússia, incluindo a fabricante alemã Siemens AG, a fabricante italiana de pneus Pirelli e montadoras como Volkswagen e Mercedes-Benz.

A Rússia tem relações com a energia mundial E os mercados financeiros abrigam grandes parcerias e investimentos estrangeiros, portanto qualquer medida terá repercussão fora do país. A questão é quanto.

O comitê executivo da União Européia não revela quais sanções está discutindo para deixar as suposições do Kremlin. Autoridades dizem que as medidas serão mais abrangentes e rigorosas do que as impostas em 2014, depois que a Rússia anexou a península da Crimeia, na Ucrânia.

Aqui estão os lugares onde as sanções podem afetar a economia da Europa:

esperando por palavra

Como não se sabe quais serão as medidas, as empresas europeias estão observando os desdobramentos com cautela e limitando seus comentários à esperança de uma solução diplomática.

“A política define as regras pelas quais operamos como empresa” e que “se os termos da estrutura mudarem, vamos avaliá-los e decidir como lidar com eles”, disse a BMW.

A Siemens AG, que obtém cerca de 1% de sua receita da Rússia, está desenvolvendo uma nova geração de trens de alta velocidade com parceiros russos a serem construídos em uma fábrica local. A Siemens Energy, de propriedade parcial da Siemens AG, está construindo usinas e equipamentos para 57 parques eólicos na Rússia.

As montadoras européias têm uma ampla presença. Volkswagen, Stellants, Renault e Mercedes-Benz têm fábricas na Rússia, enquanto a BMW fabrica carros lá por meio do parceiro russo Avtotor. A Renault da França possui a maior montadora da Rússia, a AvtoVAZ, com sua extensa fábrica em Togliatti. A Stellantis planeja importar caminhões comerciais sob suas marcas Peugeot, Opel e Citroen de sua fábrica de Kaluga para atender à crescente demanda na Europa por serviços de entrega.

A fabricante de pneus italiana Pirelli, de propriedade dos chineses, opera duas fábricas que empregam cerca de 2.500 pessoas na Rússia, produzindo pneus principalmente para o mercado interno, mas também para exportação.

“Continuamos investindo, acreditamos no desenvolvimento do mercado russo e na internacionalização”, disse o CEO Marco Tronchetti Provera a repórteres no mês passado. “Acreditamos que, mesmo em crises, devemos encontrar um ponto de encontro e acreditamos que o equilíbrio será encontrado no final.”

Ele e outros CEOs se reuniram com o presidente russo, Vladimir Putin, no mês passado para discutir as perspectivas de negócios.

O agronegócio italiano perdeu muito quando a Rússia impôs uma proibição retaliatória às importações de produtos, queijo e carne em 2014. Apesar das novas tensões, a Associação Confartigianato de Artesãos da província de Vicenza, no nordeste da Itália, está avançando com uma feira virtual de produtos em Moscou no próximo mês . Entre os que pretendem participar estão os panetones de pão de Natal, Colombo e de Páscoa e vinicultores, produtos não sujeitos a embargo.

Da mesma forma, o banco italiano Intesa SanPaolo, que apoia empresas italianas na Rússia, diz que sua missão não mudou.

“Francamente, não seguimos a geopolítica”, disse o CEO Carlo Messina. “Respeitamos as regras, mas atendemos clientes italianos e fazemos isso em todos os países, incluindo a Rússia. Se as regras mudarem e criarem um obstáculo, tomaremos as medidas necessárias.”

Que penalidades serão impostas?

Grande parte da discussão se concentrou nos grandes bancos russos que pode enfrentar medidas desde restrições a empréstimos até restrições a transações envolvendo dólares.

Outro alvo poderia ser empresas de energia como Rosneft e Gazprom, que podem enfrentar a proibição de empréstimos de investidores e credores ocidentais. Isso limitaria sua capacidade de investir em novos projetos, mas não cortaria imediatamente o fornecimento de energia para a Europa que obtém cerca de 40% de seu gás natural da Rússia Enfrenta reservas em declínio e preços crescentes Este inverno.

Evite cair

Um aspecto fundamental é evitar perdas desproporcionais para a economia ou as empresas europeias. Caso contrário, pode ser difícil obter apoio entre os 27 estados membros da UE, que teriam que concordar por unanimidade com as sanções.

Por exemplo, a produtora russa de gás natural Novatek pode ser um alvo potencial para sanções, mas 19,4% da empresa é de propriedade da francesa TotalEnergies, o que significa que sanções duras exigem alguma “engenhosidade diplomática” dada sua associação com um aliado da OTAN, disse um ex-diplomata dos EUA. . Dan Freed, que elaborou as sanções de 2014 contra a Rússia.

Sanções também podem abrir as portas para concorrentes da China E outros países que não punirão a Rússia. Depois que as sanções de 2014 proibiram a exportação de equipamentos com potencial uso militar para a Rússia, algumas pequenas empresas de máquinas alemãs desistiram em vez de lidar com a burocracia e o risco de violar inadvertidamente regras complexas.

Como resultado, os fabricantes de máquinas chineses ultrapassaram as empresas alemãs como fornecedores para a Rússia em 2016. No geral, o número de empresas alemãs operando na Rússia diminuiu de 6.000 em 2010 para 3.500 em 2021.

No entanto, a Conflict Armament Research, que investiga cadeias de suprimentos de armas de guerra, descobriu que entidades russas ainda estavam adquirindo componentes britânicos, tchecos, franceses, alemães, espanhóis e americanos para drones espiões de nível militar.

Em um relatório de novembro, o CAR disse que as peças foram descobertas em drones que caíram ou caíram na Ucrânia e na Lituânia. O autor principal, Damien Splitters, disse que as empresas que fabricam dispositivos eletrônicos que podem ser usados ​​para fins civis e militares geralmente não precisam verificar o uso final de suas vendas com antecedência.

Walid da Rússia

O Kremlin tomou medidas para reduzir sua dependência econômica de outros países e fontes externas de financiamento. Possui baixa dívida do governo e US$ 630 bilhões em moeda estrangeira e reservas de ouro. As empresas russas pagaram para adquirir peças localmente, mesmo quando trabalham com parceiros europeus.

Mas Harley Balzer, especialista em relações Rússia-China e professor emérito da Universidade de Georgetown, escreveu em uma análise recente que, apesar desses esforços, a localização é altamente vulnerável a sanções adicionais.

Ele diz que impedir a Rússia de adquirir componentes eletrônicos americanos pode ser um grande ponto de pressão, porque as indústrias de defesa da Rússia importam cerca de 20-30% de seus eletrônicos e a China não produz os chips e processadores avançados que a Rússia precisa.

efeito modesto?

Embora a Rússia seja um grande fornecedor de energia, envia poucos outros bens para a Europa.

“Apesar de seu tamanho e potencial, a economia russa mal administrada não é um mercado importante para a Europa”, disse Holger Schmieding, economista-chefe do Berenberg Bank.

A Alemanha, a maior economia da Europa, envia apenas 1,9% de suas mercadorias exportadas para a Rússia, em comparação com 5,6% para seu vizinho e membro da UE.

Schmieding disse que a Europa está se aproximando do inverno e provavelmente pode gerenciar qualquer declínio temporário no gás natural da Rússia. Uma redução de longo prazo não é do interesse da Rússia.

“Algumas perdas no comércio não energético com a Rússia como resultado de sanções e contra-sanções provavelmente terão pouco impacto nas perspectivas de crescimento na Europa além do próximo mês ou dois”, disse ele.