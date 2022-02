Lacazette força o último vencedor do Arsenal a fazer um retorno completo contra o Wolverhampton | Liga Premiada

Esta pode ser a diferença entre o quarto lugar e a frustração. Arsenal parecia à beira da derrota aqui mesmo Nicolas Pepe, com sua primeira partida Liga Premiada Um gol desde maio, empatou o esforço inicial de Hwang Hee-chan e, naquele momento, consolidar o quinto lugar parecia dificilmente o fim do mundo. Teria evitado que os lobos pulassem sobre eles, pelo menos, mas era melhor que viesse. Aos seis minutos dos acréscimos, Alexandre Lacazette foi liberado através de uma interação magistral entre Martin Odegaard e Eddie Nketiah, que resultou em uma tentativa de gol. O chute saiu errado, mas José Sá, o goleiro convidado, desviou com a luva direita e uma série de comemorações confirmou o que isso significava. Mikel Arteta havia prometido que perseguir os quatro primeiros seria uma montanha-russa, mas ainda está firmemente nas mãos do Arsenal.

Os terríveis acontecimentos na Ucrânia fazem com que o futebol tenha tido poucas consequências na preparação para esta partida, mas em seu contexto específico, as repercussões para a corrida da Liga dos Campeões serão significativas. Arsenal O Wolves venceu o Wolverhampton em Molino, mas as equipes estavam apenas dois pontos separadas no início aqui, mesmo que os anfitriões jogassem um jogo a mais.

Então, a abertura de Hwang aumentou a tensão em direção ao céu. A segurança defensiva do Arsenal tem sido impressionante nos últimos meses, principalmente quando enfrentou 10 homens contra os mesmos adversários há quase duas semanas, mas foi impedido por uma falta incomum de Gabriel Magalhães. O zagueiro foi o vencedor do jogo anterior, mas aqui, defendendo um passe longo pela esquerda enquanto Raul Jimenez está perseguindo, ele foi descuidado. Uma tentativa de pista de trás para Aaron Ramsdale foi realizada sem compra adequada ou, crucialmente, pesquisa. No Hwang apertado com a guarda encalhado e o acabamento em ângulo estreito fez parecer simples.

O Arsenal já havia sido avisado quando Roman Sais passou por Ramsdale, e depois que um impedimento foi relatado, ele viu a revisão do VAR demorar mais do que Arteta estava confortável. A defesa deles estava perdendo espaço livre e, aos 13 minutos, o Wolverhampton deveria ter aumentado duas vezes. Jimenez jogou aqui pela primeira vez desde que, em novembro de 2020, fraturou o crânio em uma colisão frontal no final da hora. Roubando intencionalmente desde o início, ele aproveitou um passe inteligente de Daniel Budens, que se posicionou habilmente na lateral direita, mas afastou quando parecia um alvo provável.

Depois de se livrar desses episódios, o Arsenal não jogou mal. Um time menos habilidoso que o Wolverhampton no congestionamento, bloqueando e correndo para a grande área de seu time teria sofrido antes do final do primeiro tempo. José Semedo apresentou um desafio decisivo para Gabriel Martinelli no primeiro meio minuto, enquanto, em uma onda de alta octanagem um quarto de hora depois, Alexandre Lacazette saltou para longe de um canto complicado e Sais desviou brilhantemente de Odegaard. Max Kellmann teria sido melhor negar Lacazette aos 32 minutos, depois que Kieran Tierney aproveitou a leitura errada de Sa da bola alta, enquanto Martinelli foi esfaqueado pouco depois.

A doença de Emile Smith-Roe levou Martinelli a retornar ao time após uma partida de suspensão por ter sido expulso na casa do Wolverhampton. Sua expulsão estava entre as recentes ligações que levaram Arteta a solicitar uma reunião com a Professional Game Match Officials Limited, um pedido que foi concedido pelo júri. Os Emirados se ressentiram da justa indignação, uma ferramenta poderosa quando bem usada, ao menor sinal de injustiça aqui, mas havia pouco espaço para pegar o intervalo. Sa Martinelli negou, mas Wolverhampton não teve sorte.

O inteligente e diabólico Bodens atirou em Hwang com um excelente passe reverso logo após o início do segundo tempo, mas com o atacante ficando sem espaço, Ramsell converteu seu chute ao lado. Este foi outro lembrete para o Arsenal de que a construção do Wolves pode ser devastadoramente precisa.

O Arsenal tornou-se obsoleto. Não havia dúvidas sobre o modus operandi deles, como Lacazette mostrou quando voltou ao seu próprio plano de demitir João Moutinho, mas as discussões de Arteta com seu assistente Steve Round tornaram-se cada vez mais urgentes. Quando eles criaram um lance sensato, pouco antes da hora, Lacazette aproveitou o cruzamento de Martinelli, mas voltou a errar.

Lacazette, cuja noite foi mista até o boom do último minuto, ganhou uma cobrança de falta a 22 jardas após uma explosão poderosa, mas depois perdeu. Os lobos pareciam autoconfiantes, para não mencionar felizes em correr o relógio quando fosse conveniente, e não estavam cercados quando os estágios finais se aproximavam.

Arteta procurou uma variedade aparentemente sem inspiração de opções alternativas e procurou uma saída de Pépé. Lacazette quase empatou, forçando Sa a se esquivar, e uma tempestade tardia parecia inevitável. Os lobos pareciam ser capazes de resistir até que o marfinense atacasse.

Seu final foi brilhante, virou e terminou em um movimento após o downsizing de outra alternativa, Nketia. As chances vieram e foram em ambos os lados com um final frenético, Pedro Neto e Bucayo Saka chegando perto, mas chegando ao tipo de interferência que caracteriza a temporada.