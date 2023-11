Kronos vai construir 460 casas de luxo em Vale do Lobo, Algarve

Empresa imobiliária espanhola Casas de Cronos Planeja construir 460 casas de luxo em Bem, lobo em Loulé e iniciará a expansão do resort de 450 hectares a partir de 2024.

Rui Menezes Ferreira, Diretor Geral da Cronos Homes para Portugal e Espanha, fez o anúncio em entrevista. Expresso Jornal.

Kronos Homes anunciou que quase fechou sua venda Palmares Oceano & Vida Empresa americana Arrowai Resort em Lagos.

“O investimento total no desenvolvimento do Vale do Lobo Golf & Beach Resort, incluindo custos de aquisição, deverá rondar os 500 milhões de euros nos próximos 10 anos. Uma vez que vendemos o Palmer, isto representa a fase 2.0 da empresa no Algarve ”, disse Rui Menez Ferreira. Expresso. “As obras terão início em 2024”, disse, acrescentando que o arquitecto internacional responsável por um dos projectos dentro do resort será “anunciado em breve”.

A Kronos Homes está desde fevereiro a cargo da gestão da operação de Vale do Lobo, na sequência da aquisição de um projeto portefólio que esteve nas mãos dos bancos através de um consórcio liderado pela Davidson Kempner Capital naquela que é considerada a maior transação imobiliária de sempre. . Portugal vale 850 milhões de euros.

Das 460 unidades residenciais previstas para Vale do Lobo – entre apartamentos, moradias unifamiliares e lotes – 237 farão parte de uma nova fase de expansão denominada Vale Real, e 120 unidades serão construídas na zona do “Vale de Santo António”.

O projeto Vale Real inclui ainda um hotel de cinco estrelas com 126 quartos e 30 apartamentos de marca.

As restantes 103 habitações serão desenvolvidas no âmbito do empreendimento existente em Vale do Lobo.

A aposta no desenvolvimento de Vale do Lobo prevê melhorias nos campos de golfe do resort, centro desportivo de ténis e paddle e “tudo perto da praia”.

A última área de crescimento

Segundo Meneses Ferreira, o Vale de Santo António representa a “última zona” a construir no Val do Lobo, que Cronos quis tornar “simbólica”.

Um plano de projeto conceitual para o empreendimento de 80.000 metros quadrados já está em desenvolvimento, disse o presidente da Kronos Homes. O investimento nesta área refletirá 60 milhões de euros só em construção.

“Esta é a última oportunidade para deixar a sua marca em Vale do Lobo e pela sua localização e envolvente, ambos os empreendimentos serão orientados para o segmento premium”, afirmou.

“Vale do Lobo não é apenas um projeto imobiliário. Há mais de 60 anos que conjuga a praia, o golfe, o lazer e todo um estilo de vida que pretendemos preservar”, acrescentou Menas Ferreira.

Entretanto, Alta Filipe, diretora regional da Kronos Homes e membro do conselho de administração de Vale do Lobo, disse que o resort, famoso pela sua praia e dois campos de golfe, tem uma área residencial significativa, com 1.500 casas pertencentes a pessoas de 35 países.

“Cerca de 10% dos residentes de Vale do Lobo vivem aqui durante todo o ano, o equivalente a 150 famílias, e muitos passam mais de seis meses”, disse ao Expresso, acrescentando que 60% dos residentes são descendentes de britânicos. “Especialmente depois da pandemia, é notório que as pessoas estão a ficar e a fazer do Algarve a sua residência principal”, explicou Alta Filipe.

A aquisição do projeto Crow inclui cerca de 750 imóveis já construídos, localizados maioritariamente entre Sagres e Faro, e 425 unidades a desenvolver numa área de 102 mil metros quadrados. Segundo a Kronos, o negócio representa um potencial de mais de mil milhões de euros em vendas de ativos.

“Vale do Lobo é a propriedade mais importante que passou à gestão da Kronos, mas as restantes, embora de menor dimensão, são algo simbólicas”, disse Alta Filipe.

Um exemplo é o desenvolvimento do herdate dos sulcatos.

«Salgados é uma das zonas do Algarve, com cerca de 400 unidades de alojamento turístico», disse o diretor regional.

A empresa já está reformando 160 unidades existentes no Salgatos Palm Village e Salgatos Dunas Suites. Após a reforma, as unidades serão colocadas no mercado em 2024 e 2025”, explicou Menezes Ferreira.

A empresa irá converter e vender outros empreendimentos já existentes como o Conrad Algarve (82 unidades) ou o Monte Santo Resort no Carvoeiro (72 unidades). Por outro lado, a Kronos comercializa e vende desde abril 114 casas construídas na vila costeira de Salema, perto de Vila do Bispo.

Quanto à ‘Fase 1.0’ da Kronos, lançada há cinco anos, Rui Menezes Ferreira disse que além de vender Palmares, a empresa vendeu este ano o resort de golfe Amendoeira ao grupo algarvio Rollier.