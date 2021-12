Kroger, Boeing, Dollar General e mais

Verifique quais empresas estão nas manchetes ao meio-dia de quinta-feira.

Kroger As ações da Kroger subiram 12,5% depois que a rede de supermercados divulgou um relatório trimestral melhor do que o esperado. A empresa registrou lucro de 78 centavos por ação e receita de US $ 31,86 bilhões. Os analistas esperavam lucro de 66 centavos por ação sobre receita de US $ 31,23 bilhões, de acordo com a Refinitiv.

floco de neve O estoque de software subiu 14% após mais forte do que o esperado Relatório do terceiro trimestre. Snowflake disse que gerou $ 334,4 milhões em receita durante o terceiro trimestre, um aumento de 110% ano a ano e acima da previsão da Refinitiv de $ 305,6 milhões. De acordo com a FactSet, a orientação de receita de produtos da empresa para o quarto trimestre e 2022 superou as expectativas.

Boeing As ações da fabricante de aeronaves saltaram mais de 5% depois que o regulador da aviação da China autorizou o Boeing 737 Max a voltar a voar na quinta-feira. Este modelo está consolidado em todo o mundo há mais de dois anos após dois acidentes fatais.

joia anel – A Signet Jewelers viu seu estoque cair quase 30%, mesmo após o Relatório de ganhos melhor do que o esperado. A empresa ganhou $ 1,43 por ação, 71 centavos a mais do que a estimativa da Refinitiv. No entanto, alguns analistas expressaram preocupação de que o crescimento da Signet seja insustentável no próximo ano.

Uma maçã As ações da Apple caíram 1,5% depois que a Bloomberg informou que a empresa havia informado alguns de seus fornecedores lá Pode desacelerar a demanda Para os modelos do iPhone 13. Ela esperava que a meta de produção inicial fosse reduzida em 2022, mas disse que isso pode não ser alcançado agora.

cinco abaixo O estoque de varejo subiu cerca de 2% após um relatório de vendas e ganhos trimestrais melhores do que o esperado. Cinco abaixo também registraram um aumento de 14,8% nas vendas de lojas comparáveis, esmagando a estimativa de consenso da Refinitiv de 5,3%.

oito As ações da Octa aumentaram 10,2% depois que a empresa de gerenciamento de identidade e acesso divulgou resultados trimestrais. De acordo com a Refinitiv, a Okta perdeu 7 centavos por ação, menos do que a perda de 24 centavos por ação estimada pelos analistas. A empresa também divulgou orientações para o quarto trimestre que ficaram acima das estimativas.

fim de terra Os estoques de land-end caíram 13,2% sobre os lucros do terceiro trimestre abaixo do esperado. A varejista registrou receita de $ 375,8 milhões contra estimativa da StreetAccount de $ 398 milhões. A Lands ‘End também divulgou os ganhos do quarto trimestre e as orientações de receita abaixo das estimativas.

dólar geral As ações gerais em dólar caíram 3,6%, apesar da empresa relatar lucros e retornos melhores do que o esperado no terceiro trimestre. No entanto, a Dollar General disse que espera que as vendas nas mesmas lojas caiam no atual ano fiscal. A empresa também revelou Planejando abrir 1000 lojas Popshelf, visando os compradores suburbanos ricos, até o final do ano fiscal de 2025.

Simon Real Estate Group – As ações do dono do shopping subiram 3,1% depois disso Morgan Stanley reiterou sua classificação de sobreponderação em estoque. A empresa disse que os investidores devem comprar a recente queda na Simon e que a empresa pode aumentar os lucros novamente em breve.

Ford Motor As ações da montadora subiram mais de 1% depois que a empresa disse que a picape F-Series continuará sendo o carro mais vendido da América pelo 40º ano consecutivo e o caminhão mais vendido da indústria pelo 45º ano consecutivo. O aumento veio mesmo depois de Wall Street Wolfe Research baixou o estoque Para desempenho de pares de superioridade. Wolf disse que o foco da Ford em veículos de energia limpa já foi longe o suficiente, e ele disse que a recuperação das ações desacelerará em 2022. As ações da Ford subiram 127% até agora.

Uber As ações da Uber aumentaram 5% depois disso O UBS iniciou a cobertura de ações de compartilhamento de carona com uma classificação de compra. A empresa disse que adoraria que o Uber melhorasse a mobilidade e a lucratividade.

PVH A controladora Tommy Hilfiger viu suas ações caírem 5,4% após reportar vendas trimestrais abaixo do esperado. PVH reportou receita trimestral de $ 2,33 bilhões, enquanto analistas esperavam receita de $ 2,41 bilhões, de acordo com a Refinitv.

Jesse Pound, Tanya Machel e Yoon Lee da CNBC contribuíram com a reportagem.