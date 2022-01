Kristen Lee: MI5 do Reino Unido diz que mulher ligada ao Partido Comunista Chinês ‘procura interferir secretamente na política do Reino Unido’

O MI5 alega em um alerta que Christine Ching-kui Lee “agiu secretamente em coordenação” com o Departamento de Ação da Frente Unida (UFWD), do Partido Comunista Chinês (PCC) e “é considerada envolvida em atividades de interferência política no Reino Unido. ”

“Nós julgamos que a Confederação das Forças para o Desenvolvimento procura interferir secretamente na política do Reino Unido, forjando vínculos com parlamentares estabelecidos e aspirantes em todo o espectro político”, disse um “alerta de interferência” do MI5, obtido pela CNN na quinta-feira.

O alerta também acrescentou que Lee estava facilitando “doações financeiras a partidos políticos, parlamentares, aspirantes a parlamentares e indivíduos que buscam cargos políticos no Reino Unido, incluindo doações a entidades políticas em nome de estrangeiros”.

O registro de empresas do Reino Unido me lista como cidadão britânico.

O MI5 disse que, embora Lee tenha dito que suas atividades no Reino Unido eram para “representar a comunidade chinesa no Reino Unido e aumentar a diversidade”, essas atividades foram “realizadas em coordenação secreta com o UFWD, com financiamento de estrangeiros baseados na China e Hong Kong .” .

A CNN entrou em contato com Lee para comentar, mas não recebeu uma resposta.

Quando a CNN visitou os escritórios de Lee na quinta-feira, estava vazio e tão visível por algum tempo. Uma nota na porta informava que o escritório estava fechado devido à pandemia. Ninguém atendeu a porta ou o número de telefone afixado na porta e um e-mail para o endereço anunciado do escritório público não foi respondido.

Ian Duncan Smith, um importante legislador britânico e ex-líder do Partido Conservador, deu o alarme no Parlamento na quinta-feira, dizendo que o MI5 havia alertado a presidente da Câmara, Lindsay Hoyle, de que um “agente do governo chinês” estava “sabotando” ativamente as operações do Parlamento.

“Esta é uma questão muito preocupante”, disse Duncan Smith.

O MI5 disse que Li está amplamente associado a “indivíduos em todo o espectro político do Reino Unido, inclusive através do agora dissolvido Grupo Parlamentar de Todos os Partidos da China no Grupo de Todos os Partidos da Grã-Bretanha, e pode aspirar a criar mais APPGs para avançar a agenda do PCC”.

A CNN entrou em contato com a Embaixada da China em Londres para comentar.

Duncan Smith, à luz do incidente, solicitou que o Parlamento considerasse o reforço da segurança e a deportação do agente chinês. Duncan Smith disse que ouviu que a pessoa não seria deportada e se perguntou por que nenhuma outra ação foi tomada contra um “agente de uma potência estrangeira desprezível e desprezível”.

Duncan Smith é um crítico vocal do governo chinês. Era Punição de Pequim no ano passado Por seus comentários sobre o tratamento dos muçulmanos uigures em Xinjiang e sua proibição de entrada no país. Empresas e cidadãos chineses também estão proibidos de fazer negócios com ele.

“Isso definitivamente não é bom o suficiente”, disse Duncan Smith na quinta-feira.

O MI5 disse que qualquer pessoa contatada por Li “deve estar ciente de sua associação com o estado chinês e assumir a agenda do PCC na política do Reino Unido” e entrar em contato com o Diretor de Segurança Parlamentar se receber “comunicação relevante ou suspeita”.