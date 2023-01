Kim Kardashian compra colar de cruz de Atallah usado pela princesa Diana por US $ 200.000 em leilão

Kim Kardashian comprou o colar Attallah Cross usado pela princesa Diana em uma gala beneficente em Londres em 1987.

Representante de A estrela da realidade de 42 anos Ele comprou a grande joia de ametista e diamante no leilão da Sotheby’s por US$ 197.453, de acordo com um comunicado à imprensa obtido pela FOX Business.

De acordo com o comunicado à imprensa, a cruz incrustada de pedras preciosas foi vendida nos últimos cinco minutos do leilão anual Royal & Noble da Sotheby’s, depois que o representante de Kardashian superou o lance de três outros concorrentes pela peça “em mais que o dobro de sua estimativa pré-leilão”.

“Estamos muito satisfeitos que esta peça tenha encontrado uma nova vida nas mãos de outro nome mundialmente famoso”, disse Christian Spofforth, chefe de joalheria da Sotheby’s, em um comunicado.

a Princesa de Gales Ela usou a peça em um longo colar de pérolas em uma festa de gala beneficente para a Birthright, uma organização sem fins lucrativos que fornece apoio e recursos para mulheres que enfrentam gravidez não planejada.

Diana combinou o colar com um vestido de veludo preto e roxo de Catherine Walker, um dos favoritos da falecida realeza.

Feito na década de 1920 pelo joalheiro real Garrard, o colar foi comprado pelo amigo de Diana, Naim Atallah CBE, na década de 1980. Atallah emprestou a cruz à princesa em diversas ocasiões.

Entende-se que a cruz só foi usada por ele a princesaApós a morte dela, ele não foi visto em público novamente até agora ”, de acordo com um comunicado à imprensa.

O comunicado também afirma: “O pingente de cruz – pensado para ser uma comissão especial única de Garrard para um de seus clientes regulares – é uma peça ousada e colorida com ametistas de corte quadrado e acentuadas com diamantes de corte redondo.

“O peso total do diamante da cruz é de aproximadamente 5,25 quilates e mede aproximadamente 136 x 95 mm.”

Diana escolheu seu famoso anel de noivado Garrard safira e diamante em 1981. Seu filho, o príncipe William, deu o anel para sua esposa Kate Middleton quando eles ficaram noivos em 2010.

Esta não é a primeira vez que Kardashian consegue uma peça histórica que já foi usada por uma celebridade. Em 2019, Kardashian Pagando $ 25.000 na venda Julien’s Auctions hospedou seu conjunto vencedor que Janet Jackson usou em seu videoclipe de 1993 para “What If”.

No mesmo ano, o magnata do SKIMS também compartilhou que ela e o então marido Kanye West compraram para sua filha North uma jaqueta de veludo personalizada que Michael Jackson usou na festa de aniversário de 65 anos de Elizabeth Taylor em 1997 e novamente no show. Seu filme “Ghosts”.

Kardashian fez o lance vencedor de $ 65.625, embora a peça só devesse render entre $ 10.000 e $ 20.000. Julien disse antes do leilão .

Em maio de 2022, a personalidade da TV causou alvoroço quando usou o vestido “Parabéns para você, Sr. Presidente” de Marilyn Monroe no Met Gala.

A falecida atriz usou um vestido Jean Louis para fazer uma serenata ao presidente John F. Kennedy em seu aniversário em 1962.

Kardashian foi posteriormente acusada de danificar o vestido, que ela usou por alguns minutos no tapete vermelho antes de se transformar em uma réplica.

No entanto, Ripley’s Believe It or Not, dona do vestido e que o emprestou a Kardashian, negou as acusações.

“O fato é que ela não danificou o vestido de forma alguma no curto período de tempo em que o usou no Met Gala”, escreveu a organização em seu site.