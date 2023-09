Kim Jong Un e Putin se encontram na Rússia: atualizações ao vivo sobre a guerra na Ucrânia

Um ataque ucraniano contra o quartel-general da Frota Russa do Mar Negro, na Crimeia, danificou dois navios e causou um grande incêndio num amplo estaleiro naval que desempenha um papel crucial no esforço de guerra da Rússia, disseram autoridades russas e ucranianas.

O ataque que ocorreu antes do amanhecer de quarta-feira pareceu ser o maior ao quartel-general da Marinha Russa na cidade costeira ocupada de Sebastopol desde que Moscovo lançou a sua invasão abrangente da Ucrânia há quase 19 meses, e destacou a crescente capacidade da Ucrânia de atacar alvos nas profundezas do território russo. . terras controladas.

Ministério da Defesa Russo Ele disse em um comunicado A Ucrânia disparou 10 mísseis de cruzeiro contra as instalações na cidade de Sebastopol, ao mesmo tempo que atacou um navio de guerra russo no Mar Negro com três drones navais. O ministério disse que os sistemas de defesa aérea derrubaram sete mísseis de cruzeiro e que o navio patrulha Vasily Bykov destruiu os drones.

O raro reconhecimento de Moscou do sucesso da ofensiva ucraniana na Crimeia ocorreu somente depois que os moradores locais postaram fotos de explosões e incêndios no estaleiro nas redes sociais. Mikhail Razvozaev, o governante da Crimeia apoiado pela Rússia, mais tarde Imagem compartilhada por Parece mostrar a bombordo de um grande navio de desembarque que foi danificado.

Pelo menos 24 pessoas ficaram feridas no estaleiro de Sevmurzavod, disse Razvozaev. Explosões iniciais e sons de defesas aéreas foram relatados pela primeira vez por volta das 2h, horário local. .

Não ficou claro quais armas a Ucrânia utilizou no ataque, mas o comandante da Força Aérea Ucraniana, tenente-general Mykola Oleshchuk, indicou que houve um ataque aéreo.

Ele acrescentou: “Enquanto os ocupantes ainda se recuperam do bombardeio noturno de Sebastopol, gostaria de agradecer aos pilotos da Força Aérea Ucraniana pelo seu excelente trabalho de combate”. ele escreveu em uma declaração. “Ele segue …”

Mykhailo Podolyak, conselheiro sênior do presidente Ele sugeriu a responsabilidade ucraniana Atacar. Ele afirmou num comunicado que a única forma de garantir rotas comerciais e carregamentos de cereais através do Mar Negro era reforçar a capacidade das forças armadas ucranianas, “incluindo a expansão do âmbito das armas”.

“Já podemos ver os resultados disto” em Sebastopol, escreveu ele.

Ele não esclareceu o tipo de armas utilizadas e não pôde ser determinado. Este Verão, a Ucrânia adquiriu armas de longo alcance à Grã-Bretanha e à França, e Kiev também estava a desenvolver mísseis de cruzeiro de longo alcance produzidos internamente.

O ataque danificou um submarino de ataque melhorado da classe Kilo, Rostov-on-Don, e um navio de desembarque da classe Robocha, Minsk, de acordo com blogueiros militares russos e Meio de comunicação russo BazaSem mencionar as fontes.

Os relatórios não puderam ser confirmados de forma independente, mas as autoridades russas disseram que os ataques danificaram dois navios que estavam em doca seca.

O ataque à frota naval russa ocorre poucos dias depois de a Ucrânia ter anunciado que as suas forças tinham recapturado várias plataformas de exploração de petróleo e gás no Mar Negro, o que desempenhou um papel na capacidade da Rússia de projectar poder ao largo da costa ucraniana desde que Moscovo as tomou em 2015.

As forças russas usaram as plataformas, conhecidas como Torres Boyko, como bases de implantação avançada, instalando instalações de radar, sistemas de mísseis de longo alcance e uma série de outros equipamentos. Dmytro Pletinchuk, porta-voz da marinha ucraniana, disse que expulsar as forças russas das plataformas “permite-nos mantê-las desprovidas de informações relevantes, tornando-as incapazes de reagir rapidamente ou planear qualquer coisa dentro das nossas águas”.

Ao mesmo tempo que o porto russo foi atacado, os militares ucranianos afirmaram ter abatido 32 dos 44 drones fabricados no Irão que visavam principalmente infra-estruturas portuárias e de cereais na região de Odessa.

Oleh Kiper, chefe da Administração Militar de Odessa, disse que os portos do rio Danúbio, na fronteira com a Roménia, foram novamente alvo de ataques e que pelo menos seis civis ficaram feridos.

“Estamos lidando com as consequências”, disse ele em um comunicado. “Os bombeiros estão trabalhando para conter o fogo.”

O conflito sobre o Mar Negro agravou-se acentuadamente desde que a Rússia se retirou de um acordo em Julho que permitia a exportação de milhões de toneladas de cereais dos portos ucranianos para países de todo o mundo.

O Kremlin intensificou então os seus ataques aos portos ucranianos, instalações de cereais e outras infra-estruturas civis.

Lar da Frota do Mar Negro de Moscovo e repleta de bases aéreas, complexos de mísseis e concentrações de tropas, a Crimeia constitui um elo vital no esforço de guerra russo.

Reduzir o fluxo de armas e fornecimentos da Rússia através da Crimeia para as forças de ocupação no sul da Ucrânia é importante para Kiev, à medida que as suas forças terrestres lutam para romper as linhas defensivas da Rússia.