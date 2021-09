Kidscreen »Arquivo வருகிறது Cartoon chega ao fórum: Portugal

O Pitchfest anual retorna a Toulouse, França, para um evento privado de 20 a 23 de setembro. Esta semana, rastreamos o que existe para gerar calor. Aumento de programas para adolescentes, boom nas adaptações de livros. O início da nossa série de três partes chama hoje a atenção do fórum de cartoon em Portugal.

Após dois anos de seca, Portugal está preparado para fazer barulho com cinco projetos no evento deste ano. O Cartoon Forum anunciou que o país atrairá sua atenção oficial em 2021 e fará marketing em seu site nos países da Europa Ocidental para atrair a atenção da região.

Portugal foi escolhido pela sua reputação de desenvolver novos talentos e focar em conteúdos selecionados, afirma. Annick MessDiretor-geral da organização Cartoon sem fins lucrativos por trás do fórum de desenhos animados. Embora o país tenha uma grande reputação em curtas-metragens, seu trabalho de serviço e atividade de desenvolvimento de filmes / séries de televisão tem crescido nos últimos anos. Novos créditos fiscais e apoio de agências governamentais estão posicionando Portugal como um novo centro de animação europeu, acrescenta Mace.

Desde 2016, o fórum de desenhos animados apresenta vários centros de animação na Europa Walonia-Bruxelas Região da Bélgica em 2019, Finlândia em 2018 e Polônia em 2017. Portugal foi originalmente planejado para ser o centro das atenções em 2020, mas a epidemia forçou o evento a ficar online, e o fórum de desenhos animados queria levar a rave de honra ao festival deste ano.

Além de oferecer alguns planos fortes, a Portuguese Film Commission espera atrair a atenção da indústria e compartilhar informações sobre o crédito fiscal do seu país durante o evento de setembro. Contará com a presença do Instituto Nacional de Cinema Público do Cinema e do Audiovisual e da Associação dos Profissionais de Animação Portuguesa.

um dois (Imagem, topo)

Esta série de aventura centrada na natureza para crianças em idade pré-escolar apresenta uma pequena estrela de pássaro que descobre a beleza do mundo ao seu redor. Sparkle Animation (Portugal) e Abano Protestians (Espanha) uniram-se para criar uma série de 26 x sete minutos animada em 2D e 3D, ajudando as crianças a apreciar as maravilhas do dia a dia, como o arco-íris e a água gelada. Direção de Luis da Matta Almeida, roteiros de Illaria Durba.

Pete & Burns

Essas estrelas da comédia amiga de 52 x três minutos têm que lidar quando lidam com dois irmãos diferentes que saem do mesmo ovo e das lutas diárias e grandes aventuras. Direccionado para o público YA, o espectáculo de animação 2D foi produzido pela Sardinha M Lata (Portugal). Bernardo Pacheco e Pedro Rodriguez dirigirão o projeto e escreverão seus roteiros com Philip Santos.

Princess Adventures b

A Ukber Films (Portugal) está lançando esta série de comédia de 52 x 11 minutos dos seis aos 11, não permitindo que os adultos descartem tudo sobre a princesa que fala abertamente. Em cada capítulo, o governante mais jovem enfrenta desafios, como garantir que o reino ajude o meio ambiente ou trabalhe com seus amigos para resolver problemas. O diretor do projeto é Pedro Lino, que escreve o roteiro com Philip Santos.

Saskatoon

Co-criada por Piccala da Espanha e Sardinha M Lata de Portugal, esta série de aventura de 26 x 11 minutos concentra-se em dois heróis em potencial, a melhor esperança do mundo para derrotar as forças vilãs emergentes de artefatos históricos para realizar uma trama de dominação global. 6 a 11 2D Doon será dirigido por Eugenia Kolubeva e Nadia Cardoso, e Kolubeva se uniu a Miles McLeod nos scripts.

Sobre o que é isso?

Take It Easy (Portugal) está por trás desta série de 52 x 11 minutos, onde uma família interessada viaja pelo mundo numa carrinha mágica, explorando os oceanos e descobrindo como funciona o corpo. Pare animado em 2D, Sobre o que é isso? Roteiros de Pedro Lino e Philippe Santos, com o movimento Lino.