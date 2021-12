KeyBanc diz que as ações da Apple são uma compra atraente. Como os estoques podem subir 18%?

tamanho da fonte





As ações subiram na segunda-feira, depois que analistas da KeyBanc Capital Markets começaram a cobrir as ações com expectativas otimistas, citando o crescimento no setor de serviços da gigante de tecnologia.

O analista Brandon Nespel avaliou as ações como overweight com um preço-alvo de $ 191. A meta é um aumento de 18% sobre (barra de estoque:







AAPL



) $ 161,84 no preço de fechamento na sexta-feira. As ações subiram 3,2 por cento para US $ 166,97 na segunda-feira.