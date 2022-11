Karen Benzema perderá a Copa do Mundo devido a lesão: estrela da França deixa a seleção antes da partida de abertura do Catar com lesão na coxa

Getty Images



Karim Benzema envolvido com França Na Copa do Mundo FIFA de 2022 em Catar terminou ainda Real Madrid O atacante se lesionou em seu primeiro treino completo com o atual campeão A equipe anunciou.

O detentor da Bola de Ouro, de 34 anos, teve de se retirar mais cedo do treino de sábado, o que imediatamente preocupou a comissão técnica de Didier Deschamps.

Testes nas instalações da ASPETAR em Doha mostraram que Benzema sofreu uma lesão na coxa esquerda grande o suficiente para excluí-lo da campanha francesa deste inverno. A CBS Sports entende que as indicações iniciais são de que ele ficará fora por quatro a seis semanas, com seu time, o Real Madrid, devendo fazer sua própria pesquisa para confirmar a gravidade da lesão.

Benzema jogou apenas 27 minutos no mês passado e lutou com problemas nos joelhos e isquiotibiais antes deste último revés, que sofreu sem contato físico com mais ninguém.

Antes do jogo de abertura da França vs. Austrália No Stade des South na terça-feira, Deschamps tem até segunda-feira para convocar um substituto – 24 horas antes do primeiro jogo da equipe e do prazo.

Benzema e o zagueiro Rafael Varane Ele vinha treinando separadamente desde a Congregação Francesa em Clairefontaine e esta foi a primeira sessão da dupla com seus companheiros de equipe.

Christopher Nkunku Ele já havia sido descartado devido a uma lesão no treinamento antes de deixar a França e foi substituído Randall Kolo Mwani Enquanto Marcus Thuram Também foi adicionado ao grupo de viagens após o anúncio inicial.

Presnell Kimpembe Ele também foi descartado devido a lesão e substituído por Axel Dessie durante Paulo PogbaNgolo Kanté e Mike Minyan Eles já estavam afastados antes de Deschamps escolher seu time.

Benzema marcou cinco gols na La Liga até agora nesta temporada com o Real, a quem ajudou a vencer a Liga dos Campeões da UEFA na última temporada.