Kanye West e Julia Fox no Red Carpet em Matching Denim – Billboard

O último encontro de Ye com Julia Fox foi uma visita a Paris para a Fashion Week.

A rapper e atriz fizeram sua estreia no tapete vermelho, posando juntas no desfile de Kenzo no domingo (23 de janeiro), que foi a estreia do novo diretor criativo da marca, Nigo.

O par coordenou em conjuntos de jeans que foram complementados com luvas pretas. WWD relata que a jaqueta jeans cônica de Fox era da Schiaparelli, e ela usava o par de jeans pessoal do diretor criativo da Schiaparelli, Daniel Roseberry. “Eu tirei as calças do corpo dele e ele foi muito gentil em me deixar usá-las”, disse ela à publicação.

O Gemas brutas atriz abordado recentemente a atenção que ela recebeu desde que começou a namorar West, que agora atende por Ye.

“É engraçado porque estou recebendo toda essa atenção, mas eu realmente não poderia me importar”, disse Fox em seu Frutas Proibidas podcast. “As pessoas ficam tipo, ‘Oh, você está nisso apenas pela fama, você está nisso pela influência, você está nisso pelo dinheiro.’ Querida, eu namorei bilionários toda a minha vida adulta, vamos manter isso real.”

Ela: “Assista meu filme, leia meu livro. Isso é mais emocionante para mim agora do que os olhos em mim.”

Em seu podcast, ela falou sobre noite recente em Los Angeles com Ye, Madona, Floyd Mayweather, Antonio Brown e Evan Ross.

“Havia muita coisa acontecendo. Madonna estava lá”, lembrou Fox. “Na verdade, eu deveria estar no jantar apenas para Madonna e eu… e todas essas outras celebridades caíram.”

Ye e Fox se conheceram no final de dezembro, menos de um ano depois que Kim Kardashian pediu o divórcio do rapper em fevereiro de 2021.

Fox se casou com o piloto Peter Artemiev em novembro de 2018 e anunciou que havia se separado três anos depois, em novembro de 2021.