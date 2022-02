Kanye West diz que não lançará Donda 2 em serviços de streaming

para seu próximo álbum Donda 2E Kanye West Ele diz que vai abandonar as plataformas tradicionais de transmissão e lançá-las exclusivamente por meio de sua própria plataforma jogador de tronco.

“Donda 2 Ele estará disponível apenas na minha plataforma, Stem Player”, escreveu West em Compartilhamento do Instagram Quinta-feira à noite. “Não no Apple Amazon Spotify ou YouTube. Hoje, os artistas recebem apenas 12% do dinheiro que a indústria ganha. É hora de libertar a música desse sistema opressivo. É hora de assumir o controle e construir o nosso próprio.”

Em colaboração com a Kano Computing, West lançou originalmente o Stem Player em agosto de 2021. O dispositivo de bolso permite que os usuários remixem gravações pré-carregadas processando diferentes aspectos da faixa, incluindo vocais, bateria, baixo e amostras. está offline Retalho por $ 200.

O Ocidente disse anteriormente que você vai liberar Donda 2 Em 22 de fevereiro, com planos de sediar Evento ao vivo no LoanDepot Park em Miami naquela noite. Resta saber se a nova estratégia de lançamento de West causará um atraso na chegada do álbum. consequência Entrei em contato com os representantes da West para obter detalhes adicionais.

Donda 2 Como continuação do décimo álbum de West, Dondaque foi lançado em agosto de 2021. No início desta semana, assistimos à estreia do novo documentário da Netflix sobre West, Jin Yeoh.