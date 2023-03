Justine Bateman enfrenta obsessão dos fãs por seu rosto ‘velho’

celebridades

27 de março de 2023 | 9h04

Justine Bateman está crescendo sem se importar com o que as pessoas pensam.

Bateman, 57, é uma estrela desde a adolescência, e as pessoas a viram crescer na tela.

Mas a estrela de “Family Ties” não percebeu que a internet estava obcecada em envelhecer seu rosto até que ela se pesquisou no Google.

“Eu precisava pesquisar algo no Google para fazer uma pequena pesquisa e me lembrar de algo que aconteceu quando eu era famoso, então coloquei meu nome, pesquisei meu nome no Google, Justin Bateman, e então apareceu o preenchimento automático que “parecia velho”, Bateman disse.60 minutos austrália. “

Ela continuou: “E eu tinha apenas 42 anos na época … e fiquei tipo, ‘O quê? E eu olhei para as fotos que eles tinham como prova e não consegui ver do que eles estavam falando.”

Justine Bateman fica triste com as mulheres que usam Botox e preenchimentos para prevenir rugas e acha que elas “não aproveitam a vida”. 60 minutos austrália

Justin Bateman como Mallory Keaton em Laços de Família. Herb Ball/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images

Justine Bateman, 57, é uma estrela desde a adolescência, e as pessoas a viram crescer na tela. Gary Null/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images

Mais tarde, o palestrante perguntou a Bateman se as pessoas achavam o processo de envelhecimento “bonito” e ela respondeu: “Simplesmente não desisto. Acho que pareço radical. Acho que meu rosto representa quem eu sou. Adoro isso”.

Embora ela saiba que é possível fazer trabalhos e procedimentos para parecer mais jovem, Bateman disse que gosta de olhar para a idade.

A escritora e diretora acrescentou que se sente triste pelas mulheres que usam botox e preenchimentos para prevenir rugas e acredita que elas “não aproveitam a vida”.

Justin Bateman no Emmy Awards, 20 de setembro de 1987, em Pasadena, Califórnia. Bob Riha Jr / Getty Images

“Sinto-me triste por eles estarem tão distraídos das coisas que deveriam fazer na vida, com essa noção assustadora de que precisam consertar o rosto antes que qualquer outra coisa aconteça”, admitiu Bateman.

“Esqueça seu rosto! É isso que estou dizendo. Livre-se do medo de que uma ruga em seu rosto arruíne um monte de oportunidades para você.”

Mas isso não significa que a atriz não tenha pensado nisso.

Justine Bateman participa da Feira do Livro de Miami 2018. Desiree Navarro/Getty Images

“Você pode definitivamente se olhar no espelho e dizer: ‘Ah, se eu tivesse apenas um lifting facial inferior, vou me livrar dessa pele que capta a luz e, em seguida, posso fazer esse procedimento em que você entra no pálpebra ‘”, disse Bateman. Um pouco da pele e que ainda está pendurada agora, sobre a pálpebra, você pode remover isso”, diz ela.

O último livro de Bateman, The Face: A Square Feet of Skin, também enfoca o assunto, com uma coleção de histórias de 47 mulheres sobre suas ideias sobre o envelhecimento e a pressão que a sociedade exerce sobre as mulheres para parecerem jovens.

Embora às vezes ela se pergunte como ficará depois de uma pequena cirurgia plástica, ela não se importa.

“Claro, você poderia fazer tudo isso, mas mesmo assim eu faria … Sinto que vou apagar não apenas todo o meu poder que tenho agora, mas também gosto de me sentir uma pessoa diferente agora do que eu foi quando eu tinha 20 anos.” “Adoro me olhar no espelho e ver essas evidências.”





