Justin Trudeau provocou indignação após acusar conservadores de apoiar a suástica

O primeiro-ministro Justin Trudeau provocou indignação na quarta-feira na Câmara dos Comuns do Canadá quando acusou um membro judeu do Partido Conservador de apoiar “pessoas que acenam com suásticas”.

Trudeau fez as declarações durante o período diário de interrogatório na câmara baixa do Parlamento canadense depois de ser criticado pela deputada conservadora Melissa Lantzman, que se tornou a primeira mulher judia eleita em seu partido em outubro passado, A Fox News informou.

Lantzmann leu duas citações de Trudeau – uma na qual ele criticava os supostos manifestantes da “Caravana da Liberdade” que… Manifestações organizadas para combater o COVID Em Ottawa e em várias passagens de fronteira.

“Se os canadenses vão confiar em seu governo, seu governo precisa confiar nos canadenses”, disse Lantsman, ecoando as palavras de Trudeau de 2015.

Lantzmann então mencionou como Trudeau descreveu recentemente os manifestantes como “muitas vezes misóginos, racistas, misóginos, negadores da ciência e marginais”.

Lantzmann veio a Trudeau na quarta-feira, observando que o primeiro-ministro canadense havia falado sobre alguns de seus compatriotas de maneira ofensiva. Blair Gable/Reuters

“O mesmo primeiro-ministro, seis anos depois, levantando o fogo de uma emergência nacional injustificada”, disse Lantzmann.

Quando o primeiro-ministro se perdeu? ela perguntou, provocando aplausos de seus membros do partido.

Mas seus aplausos rapidamente se transformaram em gritos depois que Trudeau, um membro do Partido Liberal, respondeu.

“Os conservadores podem ficar com as pessoas acenando com a suástica, e eles podem ficar com as pessoas acenando a bandeira confederada”, disse Trudeau.

“Vamos escolher ficar com os canadenses que merecem ter acesso a seus empregos, para poder recuperar suas vidas. Esses protestos ilegais devem parar, e eles vão.”

Cidadãos canadenses protestam contra os mandatos de uma vacina contra o coronavírus. Patrick Doyle/Reuters

O deputado conservador Dean Lloyd Trudeau criticou Trudeau por seus comentários e exigiu um pedido de desculpas.

“Sr. Presidente, eu nunca vi declarações tão vergonhosas e insultantes vindo deste primeiro-ministro”, disse Lodi.

“Há membros desse grupo conservador que são descendentes das vítimas do Holocausto”, disse ele.

Mais tarde na sessão, depois que Trudeau deixou a sala de baixo, Lantzmann falou sobre o que o primeiro-ministro havia dito.

“Sou uma mulher judia forte e membro desta casa e descendente de um sobrevivente do Holocausto e…

Exceto por hoje, quando o primeiro-ministro me acusou de apoiar a suástica. Acho que ele me deve um pedido de desculpas. Eu gostaria de me desculpar e acho que ele deve um pedido de desculpas a todos os membros desta casa.”