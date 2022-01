Justin Timberlake convidou Janet Jackson para se apresentar no Super Bowl 2018 – The Hollywood Reporter

Janet Jackson Direct aborda as consequências e reivindicações em torno de seu Super Bowl Halftime Show com Justin Timberlake e a controvérsia do Grammy durante a segunda noite de Vidaé de duas partes documentário Janet Jackson.

Enquanto a primeira hora se concentra mais fortemente na resposta de Janet às alegações de abuso sexual de seu irmão Michael Jackson, a segunda hora dedica um tempo significativo à sua performance no Super Bowl de 2004, que resultou em uma tempestade na mídia e na reação de políticos conservadores e da CBS. bem como uma investigação da FCC.

A releitura começa com Janet respondendo a uma pergunta da equipe de Timberlake sobre se ela estaria interessada em voltar a se apresentar no Super Bowl com ele em 2018.Quando eu acho cerca de isto, seria isto ser legais para ser capaz para executar? Sim”, diz Janet. “Nosso família, nós amar divertido. Mas sobre a virar lateral de isto, Está alongamento Fora a passado, reviver algo naquela ocorrido sobre 10 anos atrás.”

O doc então volta para a noite exata, pulando a preparação para o show do intervalo e misturando imagens de arquivo da performance e fotos com novas entrevistas com os dançarinos de Janet, seu então parceiro Jermaine Dupri e sua irmã Rebbie Jackson. A irmã de Janet, que descreve o evento como “horrível”, lembra como seus dois filhos no show viram Janet chorando quando ela estava saindo.

Em sua própria entrevista, Janet diz que, após o evento, Justin Timberlake a procurou. “Nós conversa uma vez, e ele disse, ‘eu não conhecer E se eu deve venha Fora e faça uma declaração’”, lembra Janet. “eu disse: ‘Louça, eu não quer qualquer drama por vocês. Eles estão visando tudo de isto no Eu.’ assim eu somente disse E se eu estavam vocês, eu não faria dizer nada.”

Em um vídeo gravado, Janet também dissipa os rumores de que ainda há tensão entre eles e incentiva as pessoas a seguirem em frente.

“Honestamente, essa coisa toda ficou fora de proporção”, diz ela. “Claro que foi um acidente. Isso não deveria ter acontecido, mas todo mundo está procurando alguém para culpar, e isso tem que parar. Justin e eu somos muito bons amigos, e sempre seremos muito bons amigos. Conversamos há apenas alguns dias, e ele e eu seguimos em frente, e é hora de todos os outros fazerem o mesmo.”

Embora não haja discussão sobre o que pode ter levado à ruptura da peça do guarda-roupa, Janet e seus apoiadores, incluindo Dupri e seu irmão Tito Jackson, negam firmemente que o momento foi intencional. “Isso me irritou muito quando as pessoas estavam dizendo que ela fez isso para criar esse hype”, diz Dupri. “A maneira como as pessoas tentaram jogar foi nojenta para mim.”

Janete Jackson. também aborda a polêmica da lista negra e do Grammy que se seguiu, um mais diretamente do que o outro. Embora Janet não dê nenhuma declaração específica sobre a suposta lista negra, um videoclipe destaca uma notícia de que VH1 e MTV não tocariam seu novo álbum. Quanto ao Grammy, Janet afirma que foi “desconvidada”. Dupri, que estava no conselho do Grammy na época, apoia isso. “eu sentido Como elas estavam desrespeitoso para Janete, e eu resignado no naquela ponto”, diz.

(No decorrer Defeituoso, a New York Times‘ documentário sobre Jackson, ex-vice-presidente de comunicações da Recording Academy, Ron Roecker, afirma que o Grammy nunca desconvidou o cantor e que Jackson desistiu.)

A cantora diz que tentou evitar ver grande parte da reação – que foi duplamente emocionalmente difícil devido ao fato de ter ocorrido em meio ao julgamento de abuso sexual de Michael Jackson – mas ela não conseguiu escapar de tudo. Isso inclui “homens crescidos” desejando mal dela e “ppessoas chegando acima para minha irmãos e dizendo coisas, desejando eu seria ser colocar um jeito.”

O resto da segunda hora mostra como o relacionamento de Janet com Dupri se desfez devido à traição, sua Unbreakable World Tour, as alegrias de ter seu bebê e se tornar mãe aos 50 anos, sua indução ao Rock and Roll Hall of Fame, o impacto musical de Janet sobre outras artistas femininas, e como a família Jackson lidou com a morte de seu pai Joe e de seu irmão Michael.

“Nenhuma privacidade,” Rebbie lembra da morte de Michael, antes das filmagens com Katherine Jackson chorando. “Mesmo na rua em que minha mãe morava, você não podia nem dirigir pela rua.”

“A última coisa que dissemos um ao outro foi eu te amo, e essa foi a última vez que o vi”, diz Janet. “Mas pelo menos temos isso.”

A primeira hora do programa oferece uma visão mais profunda de como quando Michael estava vivo, Janet lidou com as acusações contra ele. Janet revela como essa alegação inicial – feita por um menino de 13 anos que visitou o rancho Neverland de Michael – “atrapalhou” ela e um acordo comercial com a Coca-Cola que estava pronto para ser assinado. “Quando isso saiu, a Coca-Cola disse não, obrigado”, lembra Janet.

“Meu irmão nunca faria algo assim, mas ainda sou culpado por associação. É assim que eles chamam, certo?” Janet diz antes de negar as acusações contra Michael. “Ele não tinha isso nele.”

Janet diz que a família apoiou Michael, mesmo se mudando para seu rancho Neverland “para garantir que Mike soubesse que ele tinha o apoio de sua família”. Parte de como a família mostrou esse apoio foi ao se oferecer para reunir os Jacksons para uma turnê com a abertura de Janet, mas Michael não respondeu a isso.

“Havia pessoas que queriam mantê-lo onde estava, onde poderiam ter algum tipo de controle sobre ele”, diz ela sobre o comportamento inconstante de seu irmão. “Fiquei muito chateado porque não crescemos assim.”

Janet foi, no entanto, capaz de gravar “Scream” com seu irmão, um processo que ela e outros, juntamente com imagens de vídeo, contam. Enquanto o música o vídeo é forte e de alta energia, foi particularmente “difícil” de ser concluído. O vídeo foi uma filmagem de três dias que se transformou em um empreendimento de US $ 7 milhões que se estendeu muito além do prazo planejado. Foi uma provação que ela disse que queria “sentir como os velhos tempos entre ele e eu”, mas não foi.

“Michael filmava noites, eu filmava dias. Sua gravadora, eles bloqueariam todo o seu set para que eu não pudesse ver o que estava acontecendo. Eles não me queriam no set”, diz Janet. “Eu senti que eles estavam tentando torná-lo muito competitivo entre nós dois. Isso realmente me machucou porque eu senti que estava lá lutando a luta com ele. Não para lutar com ele.”

Quanto à culpa de seu irmão, Janet continua dizendo que Michael resolveu essa alegação inicial porque “ele só queria que isso fosse embora, mas parece que você é culpado”.

Enquanto o documentário pode ficar pesado por aí momentos que mostram como Janet foi testada durante sua carreira, o o resto da noite mostra seu artista inovador e impacto na indústria.

Além de refletir sobre ela a guerra de lances da gravadora no início dos anos 90 e a experiência de filmar sua estreia no longa Justiça poética, a doc celebra sua indução ao Rock and Roll Hall of Fame, seu apoio a causas sociais como combater a epidemia de HIV/AIDS e abraçar sua sexualidade como parte de sua imagem pública de música. Isso inclui seu famoso sem camisa Pedra rolando cover com René Elizondo Jr., um movimento que artistas como Mariah Carey, Teyana Taylor e Ciara disseram “arrombou uma porta” para artistas mulheres serem destemidas.

Quanto ao motivo pelo qual Janet fez seu próprio documentário, ela diz que foi um esforço para, como desde o início de sua carreira, retomar o controle.

“eu procurado pessoas para Vejo minha família e Eu mesmo Who nós realmente são. Not alguém dos outros Gosto de nós”, diz Janete. “O real história. Hai tudo realmente ocorrido.”