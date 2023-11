Jovem de 26 anos ganha 33 mil com uma agitação lateral de 2 minutos que custa quase nada

Também é lucrativo. Sob o nome de Bonsai Beats – uma banda composta principalmente por Turner e o guitarrista Mike Bono – ele ganhou US$ 33.139 adicionais no ano passado, de acordo com documentos revisados ​​pela CNBC Make It.

Turner, 26 anos, é um músico em tempo integral que faz música pop com esse nome Belvitinum . Há um ano e meio, ele começou a passar alguns fins de semana produzindo música no que chama de espaço de audição passiva – e rapidamente descobriu que produzir música “lo-fi” era uma atividade secundária “muito fácil”.

Isto significa que o objetivo de Turner é simples: quantidade acima da qualidade. Quando ele e Bono colaboram em faixas lo-fi, eles definem um cronômetro – apenas dois minutos para escrever, produzir e intitular cada música. Juntos, eles arrecadaram quase US$ 60 mil no ano passado com 85 músicas, que levaram aproximadamente três horas para serem criadas.

Bonsai Beats tem aproximadamente 12 mil ouvintes mensais no Spotify, de acordo com sua página de perfil. Das 53 faixas da plataforma, apenas três têm duração superior a dois minutos. Um deles, chamado “Lovely Lofi”, tem mais de 300 mil streams.

As faixas lo-fi nem sempre recebem tantas transmissões quanto Beyoncé ou Taylor Swift, mas ainda assim conseguem se tornar populares: Filha de Luffy um popular streamer do YouTube, tem 13,6 milhões de assinantes e seus vídeos acumulam regularmente milhões de visualizações.

Produzir essas músicas é “muito mais simples do que as pessoas imaginam”, diz Turner, e o único custo real é o tempo. Ele e Bono fazem as faixas com guitarra, teclado e… Lógica Profissionalum software popular de mixagem de música que custa atualmente US$ 199,99.

Turner acrescenta que você pode usar facilmente o GarageBand, um programa que vem gratuitamente com os produtos Apple.

Em seguida, você provavelmente precisará de um distribuidor. Turner diz hEle usa TuneCore, um serviço online que coloca suas faixas em plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube e TikTok. Ele diz que seus preços variam de uma versão gratuita limitada a um serviço de assinatura anual de US$ 49,99, e a Turner paga por uma opção intermediária de US$ 29,99.

Pagar uma taxa de subscrição significa que a TuneCore não ficará com nenhuma das suas receitas de vendas, o que contrasta com as agências de distribuição tradicionais que podem reivindicar até 85%, diz Turner.

“A barreira de entrada é tão baixa que qualquer músico profissional ou casual pode começar isso imediatamente”, diz ele. “A beleza do streaming é que o custo mínimo é muito baixo… basta colocá-lo no Spotify e, se for o programa certo, ele imediatamente começa a ganhar dinheiro.”