Joss Whedon aborda alegações de má conduta; Ray Fisher responde – Prazo

Depois de ser acusado Em julho de 2020 por Esquadrão da Justiça o ator Ray Fisher Devido ao comportamento “nojento, abusivo e pouco profissional” durante a produção da Warner Bros. 2017, o cineasta Joss Whedon finalmente respondeu a A acusação em Nova Iorque Perfil pessoalmenteAssim como a série de acusações que se seguiram de Gal Gadot e a anterior Buffy, a Vampira colegas.

O perfil “The Undoing of Joss Whedon”, publicado na manhã de segunda-feira, também continha novas alegações de má conduta contra Whedon, que ele também negou.

As fortes críticas de mídia social de Fisher, que interpretou um ciborgue no filme, contra Whedon em 2020 levaram a WarnerMedia a lançar uma investigação interna sobre o que aconteceu de lado. banda da justiça, O que levou o conglomerado de mídia a declarar misteriosamente em dezembro daquele ano que “ações corretivas” haviam sido tomadas com o fanboy criador do gênero Whedon. Saída da série da HBO que ele criou, Nunca, Um mês atrás.

Em relação às alegações de Fisher de que Whedon clareou a pele do ator e minimizou a história do ciborgue, Esquadrão da Justiça Co-roteirista e diretor de Cenas Adicionais (interveio para completar o filme depois que Zack Snyder desistiu devido a uma tragédia familiar pessoal), narra Nova Iorquede Leela Shapiro Que ele estava iluminando o filme inteiro na pós-produção, incluindo todos os rostos. Whedon disse que minimizou o papel de Cyborg (que foi restaurado e expandido no Snyder do ano passado na HBO Max) porque “não faz sentido” e sentiu que a atuação era ruim – algo que fontes familiarizadas com o projeto apoiaram no perfil, como os espectadores da demo viram Aquele ciborgue é “o pior personagem do filme”.

Whedon diz que passou horas discutindo as mudanças com Fisher e que o discurso deles foi amigável. Whedon diz sobre Fisher: “Estamos falando de uma força malévola… estamos falando de um ator ruim de qualquer maneira”.

Fisher foi rápido em responder Nova Iorque Editando hoje, escrevo no Twitter: “Joss Whedon parece ter assumido a direção de um jogo final, afinal… Em vez de enfrentar todas as mentiras e medos hoje – vou celebrar o legado do reverendo Dr. Martin Luther King , Jr. Amanhã o trabalho continua. #seu.a>e .”

Whedon diz em uma extensa entrevista que sua ex-mulher não facilitou sua vida no jornalismo. “Meu ex mirou em mim, e as pessoas se aproveitaram disso de maneira sarcástica… Enviei uma mensagem dizendo algumas coisas ruins que fiz e dizendo coisas erradas sobre mim, mas fiz as coisas ruins e as pessoas sabiam que eu estava feliz.”

Sobre a afirmação de Gadot à imprensa de que Whedon “ameaçou” sua carreira, o diretor disse Nova Iorque, Eu não ameaço as pessoas. Quem faz isso? Foi tudo um mal-entendido, ele diz: “Inglês não é a primeira língua dela, e eu costumo ser irritantemente floreado em meu discurso”, diz ele.

Em resposta a uma cena que Gadot queria cortar, Whedon brincou com a atriz que, se ela quisesse se livrar dele, teria que amarrá-lo a uma ferrovia e fazê-lo em seu cadáver. “Então me disseram que eu disse algo sobre o corpo dela e o amarrei ela tem para a ferrovia”, diz Whedon. Em um e-mail para Nova Iorque, Gadot discordou do senso de eventos de Whedon, respondendo: “Eu entendo totalmente.”

a Nova Iorque O recurso também falou com um arquivo anjo A atriz, que disse que Whedon a ameaçou, disse a seu agente depois que ela pediu um aumento que o co-criador da série ligou para a casa e disse que ela “nunca trabalharia com ele ou com a 20th Century Fox novamente”.

Em fevereiro de 2021, a atriz Charisma Carpenter Ele disse que Whedon foi “casualmente cruel” com ela ao fazê-lo Al Shahba E Anjo, Ele a descreveu como gorda depois que ela engravidou e perguntou se ela “continuaria”. Carpenter também alegou que Whedon ridicularizou suas crenças religiosas, acusou-a de sabotar o programa e a demitiu uma temporada depois que ela nasceu. Whedon diz Nova Iorque Sobre toda a situação de Carpenter: “Eu não fui educada”, o relato dela o desconcertou. “A maioria das minhas experiências com carisma foram emocionantes e encantadoras. Às vezes lutei com suas falas, mas ninguém consegue acertar uma piada mais forte do que ela”, disse Whedon, que também disse.

Al Shahba A atriz Michelle Trachtenberg também foi às redes sociais no ano passado, dizendo que não poderia ficar sozinha em um quarto com Whedon. Whedon disse Nova Iorque Ele não tinha ideia do que a atriz estava falando; “Trachtenberg não queria insistir nisso”, disse Shapiro em seu artigo hoje.

Membro Sênior de Al Shahba A equipe de produção diz Nova Iorque Que Whedon estava rolando no chão com outra atriz, dando uns amassos e batendo na cadeira. Whedon respondeu: “Isso parece errado. Eu não entendo essa história nem um pouco”, acrescentando que ele “viveu em terror” ao descobrir seus casos.

Ele também ignorou e escreveu uma das histórias que recebeu fisicamente Al Shahba A figurinista Cynthia Bergstrom durante a 5ª temporada afirmou que ele agarrou o braço dela e cravou as unhas em sua pele devido a uma disputa de figurino. Whedon disse Nova Iorque, “Sei que vou ficar com raiva, mas nunca estive fisicamente com as pessoas.”

separadamente, Nova Iorque O perfil indica que Whedon escalou Erin Shade, que foi expositora assistente na série da ABC co-criada com Whedon. Agentes da Marvel da SHIELD Em um relacionamento secreto, quando ele tinha 24 anos e ela 23. Isso implicava pagar US $ 2.500 para vê-lo escrever em sua casa no fim de semana, desde que ela permanecesse em silêncio sobre esse relacionamento com seus superiores. Whedon disse Nova Iorque Ele “deveria ter lidado melhor com a situação”.

O prazo chegou para os representantes de Whedon. Atualizaremos se houver uma reação em relação Nova Iorque Artigo – mercadoria.