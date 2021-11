Josh Allen mede e bloqueia Josh Allen enquanto acerta o Jaguar Bills | NFL

Jacksonville venceu Josh Allen no domingo, com o excelente linebacker interceptando um passe, fazendo um sack e recuperando seu tropeço em uma virada de 9-6 no jogo. contas de búfalo.

O meio-campista do Buffalo, que leva seu nome, entregou a bola três vezes, incluindo duas no segundo tempo. Ele não tinha jogado no segundo tempo em nenhum jogo anterior desta temporada. O Bill perdeu (5-3) pela segunda vez em sete jogos. Jaguars (2-6) se recuperou de um desastre em Seattle há uma semana.

Allen Buffalo completou 31 de 47 passes para 264 jardas, com duas interceptações e um fumble.

Os dois primeiros momentos cruciais aconteceram no terceiro jogo e os dois no Jaguars 37, com pouco mais de cinco minutos restantes. Allen se atrapalhou depois de ser pressionado por Dhawan Smoot. Outro Josh Allen se recuperou. Buffalo recuperou a bola no último minuto e avançou para o Jaguar Team 39. Mas Smoot dispensou Allen em terceiro. Este foi o quarto saque de Jacksonville naquele dia. Allen pegou o primeiro.

Esta foi a primeira vez que um jogador de quarterback com o mesmo nome foi expulso desde NFL A contagem de sacolas começou em 1982.

Green Bay Packers 7-13 Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes arremessou para 166 jardas e tocou para baixo, Kansas City estava atacando implacavelmente Jordan Love do Packers em sua largada antecipada no lugar de Aaron Rodgers, e The Chiefs Green Bay defendeu 13-7.

Rodgers testou positivo para Covid-19 no início desta semana, forçando o MVP do governador a perder seu primeiro jogo desde a temporada de 2017. Love respondeu acertando 19 de 34 para 190 jardas com um touchdown e interceptação, ambos ocorridos no quarto trimestre, quando os Packers estavam. Estão a tentar recuperar de um atraso de 13-0 frente ao defesa do título da AFC.

Cleveland Browns 41-16 Cincinnati Bengals

Baker Mayfield lançou dois passes para touchdown, Nick Chubb correu por 137 jardas e o Cleveland Browns, estimulado pelo retorno precoce de Denzel Ward de 99 jardas para interceptar o TD, encerrou uma semana caótica ao esmagar o Joe Boroughs e o Cincinnati Bengals.

Brown (5-4) entrou desesperado por uma vitória depois de perder três de quatro. A situação deles se tornou dramática na quarta-feira, quando o craque Odell Beckham Jr. foi negado por má conduta e o time decidiu libertá-lo.

Mas, como no ano passado, quando Mayfield jogou mais livremente depois que Beckham sofreu uma lesão no joelho no final da temporada, o Cleveland QPs acertou o alvo e os Browns fizeram seu jogo mais completo da temporada para vencer o Bengals (5-4 ), que se feriram. Erros que caíram pelo segundo consecutivo.

Los Angeles Chargers 27-24 Philadelphia Eagles

Justin Herbert lançou dois passes de toque e correu para marcar, e Dustin Hopkins chutou um field goal de 29 jardas com dois segundos restantes, levando o Los Angeles Chargers a uma vitória de 27-24 sobre o Philadelphia Eagles.

Herbert arremessou para 356 jardas, completou 32 passes de 38. Ele ganhou uma jarda em um impedimento terminar em quarto e um dos Eagles 28 com uma esquerda de 1:45, e configurou um chute de Hopkins. The Charger (5-3) cortou uma seqüência de derrotas de dois jogos. Os Eagles (3-6) ainda não venceram um jogo em casa em quatro tentativas sob o comando do técnico estreante Nick Sirani.

Arizona Cardinals 31-17 San Francisco 49ers

James Conner correu para dois touchdowns e recebeu um passe de 45 jardas do quarterback Colt McCoy na vitória do Arizona Cardinals sobre o San Francisco 49ers.

Os Cardinals (8-1) estavam jogando sem o quarterback Keeler Murray e os recebedores DeAndre Hopkins e AJ Green, mas ainda tiveram grandes dificuldades para completar a temporada contra os 49ers (3-5). Conner marcou no TD em rodadas consecutivas no primeiro quarto para levar o cardeal a uma vantagem importante que eles nunca desistiram. O TD de longa data de Conner na primeira tentativa do Arizona no segundo tempo ajudou a colocar o jogo fora de alcance.

Denver Broncos 30-16 Dallas Cowboys

Teddy jogou Bridgewater para um touchdown e esgueirou-se para outro, parando a ofensiva número 1 do Denver Broncos na NFL quando isso importava em uma vitória por 30-16 sobre o Dallas, encerrando a seqüência de seis vitórias do Cowboys.

Dak Prescott voltou depois de perder um jogo com uma distensão na panturrilha direita, mas foi incapaz de mover os Cowboys (6-2) até que dois toques finais inúteis apenas evitaram o que teria sido a pior derrota em casa desde 1985.

New England Patriots 24-6 Carolina Panthers

McJones superou duas corridas iniciais e arremessou para 139 jardas e um touchdown, JC Jackson retornou uma das três interceptações de Sam Darnold para uma queda de 88 jardas e derrotou o New England Patriots do Carolina Panthers pela quarta vitória em seus últimos cinco jogos.

Rookie running back Rhamondre Stevenson estava a 106 jardas da scrimmage antes de deixar a partida com um ferimento na cabeça e Damien Harris e Hunter Henry marcaram um touchdown enquanto os Patriots (5-4) melhoraram para 4-0 na estrada.

Darnold teve outro passeio miserável para Carolina. Ele terminou 16 de 33 para 172 jardas com três escolhas, duas delas por Jackson depois que os Panteras (4-5) alcançaram o vermelho. Darnold foi interceptado nove vezes e lançado apenas uma vez em quatro jogos contra o Patriots treinado por Bill Belichick.

Minnesota Vikings 31-34 Baltimore Ravens

Justin Tucker chutou um field goal de 36 jardas 16 segundos na prorrogação para dar ao Baltimore Ravens uma vitória de 34-31 sobre o Minnesota Vikings.

O AFC-Leaders Ravens (6-2) superou uma desvantagem de 14 pontos no terceiro quarto e sobreviveu a um desafio acrobático de Anthony Parr, do Minnesota, pela primeira posse de bola na prorrogação. Barr inclinou o passe de Lamar Jackson e levou-o para fora do ar, e os Vikings deram a bola em seu próprio gol 38, mas Minnesota foi com três e levou o Baltimore ao gol de Tucker novamente.

Las Vegas Raiders 16-23 New York Giants

Xavier McKinney retornou a interceptação de 41 jardas para um touchdown no início do segundo tempo e recebeu outro lance final de Derek Carr, enquanto o New York Giants aumentava seus problemas pós-despedida com a vitória de 23-16 sobre Las Vegas.

Daniel Jones deu um passe de 30 jardas para Evan Ingram e Graham Gano acrescentou três field goals, o último dos quais após a segunda escolha de McKinney para o New York (3-6). Para substituir Saquon Barkley, o ex-piloto Defontay Booker correu 99 jardas antes de sair atrasado devido a uma lesão na coxa.

Atlanta Falcons 27-25 New Orleans Saints

Matt Ryan Cordarrell atingiu Patterson por 64 jardas um minuto para o fim, colocou o gol de Youngo Koo em 29 jardas com tempo esgotado, e o Atlanta Falcons derrotou o New Orleans Saints, propenso a erros.

Ryan passou para 343 jardas, conectando-se duas vezes com Olamide Zacceaus para um touchdown, e o quarterback veterano também correu para um placar de bootleg. O segundo passe de Ryan deu aos Falcons uma vantagem de 24-6 com 10:39 restantes no quarto período. Mas o Saints se recuperou para assumir brevemente a liderança no passe de oito jardas de Trevor Simian para Kenny Stiles, à frente de 1:01 da esquerda. Então New Orleans perdeu uma tentativa de conversão de dois pontos pela segunda vez no jogo, deixando a porta aberta para os Hawks.

Houston Texans 9-17 Miami Dolphins

No jogo mais spin-off da NFL em mais de cinco temporadas, o Miami Dolphins ganhou 244 jardas de passes e um lançamento de touchdown do início em choque Jacoby Brissett a caminho da vitória sobre o Houston Texans.

A partida entre duas equipes entrou com um recorde de 1-7 registros e ambas em sete jogos consecutivos de derrotas subiram ou caíram para o nível de suas contas. Golfinhos e texanos foram combinados por nove rotações. Miami teve cinco, Houston teve quatro, e de alguma forma os Dolphins ganharam (2-7) de qualquer maneira.