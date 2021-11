Josh Allen diz que se juntará à Máfia do Bill pulando do ônibus e cruzando a mesa se Buffalo ganhar o Super Bowl

Josh Allen Novo em sua quinta vitória em seis semanas, superando Faturas Sobre o golfinhos No domingo, ainda estará à frente no Leste Asiático. E ele está pronto para colocar seu corpo em perigo se o domínio de Buffalo continuar. Junte-se ao Peyton e Eli Manning Na transmissão da ESPN2 de “Monday Night Football”, o candidato a MVP foi questionado se o levaria a vencer o Super Bowl para imitar o infame torcedor do Bills e pular sobre a mesa. Ele obedeceu, insinuando que realizaria uma façanha digna do Bills Mafia se Buffalo ganhasse tudo.

“Fiz por menos”, brincou Allen, “mas acho que meus padrões estão um pouco mais altos agora.” Deve ser o aparecimento do Super Bowl e a vitória do Super Bowl. Eu acho que enquanto chegarmos ao show, talvez (irei) fora da corda bamba de qualquer ônibus em que estou … (Fãs de Bells), eles são loucos. amá-los. Sinos da máfia, cara, eles são os melhores. “

Allen também admitiu durante sua visita que dirigir o Super Bowl poderia ser mais fácil, já que o jovem meio-campista perene não joga mais na região do Leste Asiático.

“Eu sou um grande Tom Brady Um fã, acho que todo mundo sabe disso “, disse ele,” mas estou certamente feliz por ele ter saído da aula. “

Os irmãos Manning foram um complemento para a estrela do Bill durante sua aparição no “Monday Night Football”, o que não foi nenhuma surpresa. No entanto, uma coisa incrível: Peyton revelou que seu filho Marshall usa o nome de Josh Allen nas costas de sua camisa de futebol. Acontece que as crianças da Liga Marshall têm permissão para colocar qualquer nome em seus uniformes, e o filho de Peyton decidiu que preferia representar o chamador dos dias modernos, você sabe, de seu pai no Hall da Fama.