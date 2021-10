Jon Bon Jovi teste positivo para COVID-19, cancela show em Miami Beach

Jon Bon Jovi estava na metade do caminho – então veio o teste COVID.

A estrela totalmente vacinada saiu de um show em Miami Beach minutos antes de subir ao palco devido a um teste COVID-19 positivo repentino.

O roqueiro nascido em Jersey estava programado para tocar em Loews South Beach para uma apresentação vocal no Halloween, quando o irmão do cantor de “Living on a Prayer” subiu ao palco com a má notícia, bem quando o show estava prestes a começar.

Matt Bongiovi anunciou que John testou positivo para o vírus depois que a banda passou por um teste rápido, De acordo com a Asbury Park Press.

Bongiovi disse aos fãs frustrados que John “se sente bem”, mas que “dormirá” em vez de se apresentar, De acordo com WSVN.

Um representante do Bon Jovi confirmou o teste positivo para APP e disse ao jornal que estava “totalmente vacinado e se sentindo bem”.

Os outros membros da banda, que tiveram resultado negativo, permaneceram e tocaram seu grupo para o público.

Jon Bon Jovi estaria “se sentindo bem” em meio ao teste positivo. Getty Images para LOVE ROCKS NYC /

Programas de Vídeo Bon Jovi deixa o local cercado por uma comitiva. Ele começou a andar em um Maserati amarelo dirigido por seu irmão, WSVN mencionado.

O Saturday Night Show foi a segunda de três noites planejadas em Miami Runaway Halloween Weekend Getaway ToursProgramado de sexta a domingo.

Bon Jovi, 58, Fui intimidado pelo COVID-19 No ano passado, quando seu filho Jacob de 18 anos testou positivo para o vírus, junto com o tecladista do Bon Jovi David Bryan e o percussionista Everett Bradley.