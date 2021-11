John Kerry prevê que os EUA ‘não terão carvão’ em 2030, mas novo relatório levanta dúvidas

GLASGO, Escócia – O enviado climático John Kerry disse na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática na terça-feira que os Estados Unidos provavelmente o farão eliminando o carvão Energia dentro dos próximos nove anos, mas abandonar o carvão pode ser mais difícil do que se supõe.

“Em 2030, não teremos carvão nos Estados Unidos”, disse Kerry durante uma entrevista coletiva. “Não teremos fábricas a carvão.”

Relatório de quinta-feira Por Ember, um think tank independente de energia, mostra que os Estados Unidos continuam entre os maiores usuários de carvão do mundo.

Os Estados Unidos atualmente ocupam o quarto lugar no uso de carvão per capita entre os países do mundo, de acordo com o relatório, atrás apenas da Austrália, Coréia do Sul e África do Sul. O americano médio emite quase três vezes mais dióxido de carbono do que o carvão do que a média global. A China é de longe o maior produtor de carvão, mas com uma população de mais de 1,4 bilhão, ocupa o quinto lugar no uso per capita.

Nas últimas duas semanas, o carvão em Glasgow foi retratado como o inimigo público número um em um esforço para reduzir os gases de efeito estufa em um esforço para evitar que as temperaturas subam acima de 1,5 ° C acima dos níveis pré-industriais.

“Eliminar o carvão do setor elétrico é o passo mais importante para o alinhamento com a meta de 1,5 ° C”, disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, sobre o carvão, o combustível fóssil mais sujo em termos de emissões de carbono.

Durante a primeira semana da conferência, mais de 40 países se inscreveram em uma iniciativa liderada pelo Reino Unido para eliminar o carvão como fonte de energia nas próximas duas décadas. Os Estados Unidos, onde o carvão representa 19% da geração de eletricidade, não estavam entre eles. No entanto, as autoridades elogiaram a promessa, que foi a primeira do tipo.

Enviado para o clima dos EUA, John Kerry. (Jeff Mitchell / Paul via Reuters)

“O fim do carvão está próximo”, disse Kwasi Quarting, ministro de Negócios e Energia da Grã-Bretanha, em resposta à promessa. “O mundo está se movendo na direção certa, pronto para decidir o destino do carvão e abraçar os benefícios ambientais e econômicos de construir um futuro movido a energia limpa”.

No entanto, os Estados Unidos se juntaram a 19 países no compromisso de interromper o financiamento de usinas movidas a carvão no exterior até 2022.

Os comentários de Kerry sobre o fim da energia do carvão nos Estados Unidos podem ter uma ressonância política familiar em países ainda dependentes de combustíveis fósseis. Na campanha presidencial de 2016, a então candidata democrata Hillary Clinton saudou o fim do carvão.

“Vamos colocar muitos mineiros e empresas de carvão fora do mercado”, disse ela em um comício.

Seu oponente republicano, Donald Trump, aproveitou o comentário e fez de seu apoio ao carvão o esteio de sua campanha, retirando camisetas, faixas e bonés de beisebol que diziam “Trump escava carvão”.

O consumo de carvão dos EUA continuou a diminuir durante o mandato de Trump, no entanto, caiu para seu nível mais baixo em 60 anos em 2020. Mas, graças aos altos preços do gás, espera-se que o carvão seja usado Salto de 20 por cento Ao longo do próximo ano nos Estados Unidos, resultando em um aumento nas emissões de carbono. Embora isso possa acabar economizando dinheiro para os consumidores no curto prazo, os falcões do clima e as autoridades da COP26 não estão comemorando.

O ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, respondeu em uma declaração ao Relatório Ember sobre o uso per capita do carvão pedindo aos países que ainda estão atrasados ​​que se afastem dele.

“Se o mundo não tomar medidas para reduzir as emissões e financiar a adaptação climática, o futuro será sombrio. Não pode haver lugar para o carvão quando o potencial de energia renovável aumenta exponencialmente.” e o Japão precisa se alinhar com a meta de 2030 para eliminar o carvão completamente. Este será um verdadeiro testamento de liderança global. “

