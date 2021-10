Jogos de PlayStation vazados agora incluem uma grande adição

Os jogos do PlayStation Now em outubro parecem ter vazado, e os jogadores de PS4 e PS5 que assinam o Xbox Game Pass alternativo parecem estar recebendo um dos melhores e mais controversos jogos da última geração. Na PlayStation Store, no Reino Unido, a seção PlayStation Now foi atualizada com jogos que não estão disponíveis no momento por meio do serviço de assinatura, mas devem ser anunciados na próxima semana, possivelmente junto com promoção de rumores Isso levaria o serviço para o próximo nível.

Um desses jogos – o título mencionado acima, que é popular, mas divisivo – é O Último de Nós Parte 2, que lançou o verão de 2020 a 93 no Metacritic, gerou fortes vendas, mas também polêmica que acabou prejudicando ambas as realizações. No entanto, se fosse adicionado, seria um dos maiores e mais notáveis ​​jogos do serviço até hoje.

Além disso, parece precipitação 76 Também foi adicionado, o que é interessante, visto que agora é tecnicamente um jogo para Xbox. Claro, isso pode indicar que o Xbox pode jogar bola com o PlayStation em alguns jogos da Bethesda, mas também pode ser um negócio que estava em andamento antes da aquisição da Bethesda. E, claro, pode ser um indicativo de qualquer uma dessas duas coisas.

O terceiro e o quarto jogos vazados são Desperados III – que pode não parecer tão perceptível quanto precipitação 76 E Nossa última parte 2, mas não deveria dormir sobre isso – e Final Fantasy VIII Remasterizado. Este último dispensa apresentações, mas o primeiro foi lançado pela Mimimi Productions e THQ Nordic em 2020, e atualmente possui um 86 muito forte no Metacritic, tornando-o um dos maiores sucessos de 2020.

Dito isso, por enquanto, leve tudo isso com cautela, pois tudo está sendo veiculado por meio de um vazamento, não por um anúncio oficial ou comunicado à imprensa. Há poucas dúvidas de que esses jogos estão chegando ao serviço de assinatura, mas, no momento, isso não foi confirmado.

PlayStation Now está disponível para PS4 e PS5. Com seu melhor preço, uma assinatura de 12 meses pode ser adquirida por US $ 60. Para obter mais cobertura não apenas no PlayStation Now, mas também no PlayStation Now, no PlayStation VR e em todas as coisas do PS4 e PS5, clique Aqui.