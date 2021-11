Jogo da Liga de Portugal abandonado devido ao surto de COVID, reduzindo o saldo para nove jogadores, incluindo dois goleiros

O jogo do Benfica na Primara Liga, em Belensen, no sábado, foi abandonado em meio a cenas extraordinárias, após as quais o cobiçado adversário foi forçado a nomear uma equipe de nove, incluindo dois goleiros.

O Benfica aproveitou a sua superioridade numérica para marcar sete golos ao intervalo, antes de o Pellenses regressar com apenas sete jogadores no segundo período.

O jogo foi interrompido dois minutos após o intervalo Joao montero, Um goleiro jogando no meio-campo, sentou-se no chão incapaz de prosseguir e obrigou o árbitro a abandonar o jogo, que exigia pelo menos sete jogadores.

Após um teste COVID-19 positivo na equipe no início da semana, um total de 17 casos foram relatados entre jogadores e equipe do Pelences, disse o presidente do clube, Rui Pedro Soros, em entrevista coletiva no sábado, antes da partida.

Os jogadores do Belenenses compartilharam uma mensagem nas redes sociais antes do jogo: “O futebol só tem coração se for realmente competitivo. O futebol só tem coração se for realmente um esporte. Só tem coração quando o futebol é um exemplo de saúde pública. Hoje, o futebol perdeu o seu coração. “

Soros disse a repórteres que não pediu às autoridades que adiassem o jogo.

O Belenens iniciou o jogo frente ao Benfica, uma lenda portuguesa, com nove jogadores, incluindo dois guarda-redes. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP via Getty Images

“No meio da tarde, dissemos à Liga que não queríamos jogar”, disse ele. “Tínhamos oito jogadores que poderiam ter participado do jogo e eles nos disseram que seria injusto se não o fizéssemos.

“Foi uma pena para todos nós jogarmos aqui hoje.”

Soros disse ao Guardian em entrevista coletiva no sábado Cafu Phete Quando regressou a Portugal na quinta-feira de uma missão internacional na África do Sul, teve um teste positivo para o Covit-19.

Soros acrescentou que os casos dentro da equipe podem estar relacionados à nova variante do Omigron. Foi descoberto pela primeira vez por pesquisadores na África do Sul, e a Organização Mundial da Saúde classificou-o na sexta-feira como uma “variante da ansiedade” que pode se espalhar mais rapidamente do que outras formas.

O guarda-redes da reconciliação João Monteiro, que jogava no meio-campo, não conseguiu continuar, obrigando o árbitro Manuel Motta a abandonar o jogo. EPA / Antonio Cotrim

O capitão do Benfica, Rui Costa, disse não ter escolha senão jogar o jogo de sábado.

“Não queremos entrar em campo nessas condições”, disse ele. “O Benfica foi obrigado a fazer o mesmo que Pelino. Lamento o que aconteceu hoje, um capítulo sombrio para o futebol português e para o país.”

O Sporting está em terceiro lugar, atrás do líder Benfica, e divulgou um comunicado.

“O que tornou esta situação possível é que o jogo merece uma resposta mais profunda de todos os que defendem a verdade e merece atenção nacional ao mais alto nível”, afirmou.

“Já está a receber atenção internacional e marca mais um capítulo sombrio do futebol português.”