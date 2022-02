Jogadoras dos EUA e processo do futebol americano para resolver igualdade salarial

Em troca de um pagamento e da promessa da US Soccer de tratar da igualdade salarial em contratos futuros com duas equipes importantes, os jogadores concordaram em liberar a associação de todas as reivindicações restantes no processo de discriminação de gênero da equipe.

O processo pode levar meses. As equipes masculina e feminina já realizaram sessões conjuntas de negociação com a US Soccer, mas para que o negócio funcione – a federação busca um acordo coletivo único que abranja ambas as seleções – o sindicato dos jogadores masculinos terá que concordar em participar ou se render, milhões de dólares em pagamentos potenciais da Copa do Mundo da FIFA, o órgão que governa o futebol mundial. Esses pagamentos, estabelecidos pela FIFA e significativamente maiores para a Copa do Mundo masculina do que para o torneio feminino correspondente, estão no centro da diferença salarial.

Kun, ex-integrante da equipe feminina, disse em setembro que o sindicato não vai assinar Novos acordos coletivos com ambas as equipes não igualaram os prêmios da Copa do Mundo. Na terça-feira, a Associação de Jogadoras Femininas parabenizou seus membros e seus advogados “por seu sucesso histórico no combate a décadas de discriminação no futebol americano”, mas deixou claro que planeja sediar o futebol americano – e, portanto, o time masculino. Team – por suas promessas públicas de apoiar a igualdade salarial.

“Embora o acordo alcançado hoje seja um sucesso incrível, ainda há muito trabalho a ser feito”, disse o sindicato.

A longa batalha dos jogadores com o time de futebol dos EUA, que inclui não apenas seu empregador, mas também a federação que rege o esporte nos Estados Unidos, os impulsionou ao topo. Uma luta mais ampla pela igualdade nos esportes femininos e atraiu o apoio de colegas atletas, celebridades, políticos e candidatos presidenciais. Nos últimos anos, jogadores, equipes e até atletas de outros esportes – Medalhistas olímpicos de hóquei no gelo, profissionais de futebol canadenses e jogadores da WNBA Entrei em contato com jogadores americanos e seu sindicato para obter orientação nos esforços para obter ganhos semelhantes em salários e condições de trabalho.

Muitos desses jogadores e equipes obtiveram ganhos significativos – NoruegaE a Austrália E a Holanda Entre os países cujas federações de futebol se comprometeram a diminuir a diferença salarial entre homens e mulheres – mesmo que a questão dos jogadores americanos persista.