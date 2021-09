Joe Judge tomou a decisão desconcertante de perder os Giants para o Broncos – e sua explicação de alguma forma tornou tudo pior

Joe Judge Não denomina jogadas ofensivas, defensivas ou times especiais. Ele tem coordenadores para esses trabalhos. mas como gigantes Treinador principal, ele é o responsável pelas decisões mais importantes na jornada.

Desça em quarto lugar. Tempo limite de conexão. Jogue a bandeira vermelha do desafio.

O juiz falhou miseravelmente no segmento final no domingo. E ele merece críticas por uma decisão que poderia ter custado seriamente aos Giants na primeira semana … se eles não tivessem lutado tanto pelo resto do jogo de qualquer maneira Em uma derrota por 27-13 para o Broncos. Foi uma atuação em quase todos os lugares, incluindo o juiz.

Aqui está o que aconteceu: no terceiro quarto, os Giants deixaram o Broncos estreito para Albert Okwijpunam em um terreno de quatro jardas enquanto ele afundava no edifício após quebrá-lo, mesmo que parecesse estar perto de sair dos limites. Todas as jogadas de pontuação são revisadas automaticamente. Então, quando o Broncos foi liberado para chutar um ponto extra, isso significava que a jogada já havia sido revisada e a identificação de que era um touchdown estava correta.

No entanto, havia um juiz jogando a bandeira vermelha de desafio para uma jogada incontestada. Os Giants deram um prazo.

E a interpretação do juiz de sua decisão desconcertante não o faz mais parecer sábio.

O juiz chamou isso de uma reação “emocional” aos funcionários que não deram feedback sobre o que o estande analisou e por que eles decidiram que era um pouso.

“Eu estava procurando as reações das autoridades”, disse o juiz. “Pareceu-me no Jumbotron e em alguns dos comentários que recebi do andar de cima enquanto assistia ao replay, que ele poderia ter pisado de branco, eu estava gritando para os oficiais. Eles deveriam receber algum feedback do que ouviram.”

Então, o juiz disse que “precisava fazer algo para chamar a atenção deles”.

“Não consegui fazer com que eles se virassem, então joguei a bandeira”, disse o juiz. “Eu sabia que não poderia ser um desafio. Estou totalmente ciente disso e sou o dono disso. Disse à equipe que era algo, obviamente não poderia fazer de novo e perder tempo. Mas isso era algo por agora .. . Eu tive que chamar a atenção de alguém. Em algum momento e ver se podemos ter certeza de que eles estão olhando para as mesmas coisas que estávamos procurando. “

No final, a desculpa do juiz se resume a esta: ele jogou uma bandeira vermelha, arriscando perder tempo, simplesmente para chamar a atenção do árbitro. Imagine se um jogador do Giants cometesse algum tipo de falta que custasse ao time um tempo debitado, uma penalidade de 15 jardas ou algo parecido.

O que o juiz faria?

Ele provavelmente os mandou correndo no colo.

O juiz tem que correr uma volta para essa falta, que poderia ter sido mais custosa em um jogo mais disputado.

“Eu conheço as regras”, insistiu o juiz. “Eu disse à equipe, tivemos alguns pênaltis ruins e foi um erro grave do treinador.”

Com certeza foi.

