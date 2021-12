Joe Flacco e Laurent DuVernay Tardiff são os mais novos nova-iorquinos a serem incluídos na lista COVID-19

FLOREHAM PARK, NJ – O surto de COVID-19 nos New York Jets continuou a crescer na quinta-feira, com o quarterback. Joe Flacco e guardando Laurent DuVernay Tardiff Eles foram adicionados à lista de reservas / COVID-19 – totalizando 20 jogadores.

O técnico Robert Saleh, que testou positivo para o vírus na manhã de quarta-feira após relatar os sintomas, realizou reuniões virtuais da equipe na quinta-feira em um quarto de hotel próximo, enquanto esperava pelos resultados do teste. Uma fonte disse que Saleh, que precisa de dois testes negativos antes de poder retornar, está se sentindo muito melhor e espera um retorno rápido.

O técnico do time adversário, Ron Middleton, é o técnico interino.

Sem Flacco, que recentemente disse que não foi vacinado, o trabalho de reforço de domingo contra o Jacksonville Jaguars irá para Mike White. Ele passou mais de três semanas na lista COVID-19 antes de ser ativado no início desta semana.

2 relacionados

Mais conhecido, o Dr. DuVernay Tardiff, foi escolhido na última temporada com os chefes de Kansas City para tratar pacientes com COVID-19 em seu Canadá natal. Na segunda-feira, ele expressou apoio aos novos protocolos da NFL, testando apenas jogadores que apresentam sintomas, mas disse que uma “desvantagem” potencial são os jogadores ocultando os sintomas para que possam permanecer em campo.

“Só espero que os caras estejam sendo honestos consigo mesmos, porque acabam me colocando em risco como um jogador que segue as regras e diretrizes se estiver em campo com sintomas”, disse ele.

Oito dos 20 jogadores da lista são jogadores juniores, incluindo cinco jogadores na defesa – segurança Ashton Davis E Sharrod NesmanSuplementos Defensivos John Franklin Myers E Fatukasi Floronso e Cornerback Michael Carter II.

segurança Elijah Riley No protocolo de concussão, deixando esta posição perigosamente fraca. Os aviões estão tão exaustos que dois jogadores os compraram esta semana, Will Parks (Concessões do Miami Dolphins) e Kai Nakoa (San Francisco Training Squad 49), eles podem estar de uniforme no domingo. canto de trás Jason Pinnock Você também pode jogar pelo seguro.

Os aviões (3-11) já estavam prejudicando a defesa. Ele classifica 32 em jardas permitidas.

“É um grande desafio para esta equipe técnica defensiva e também para esses jogadores”, disse o coordenador defensivo Jeff Olbrich. “Quando você tem caras, eles não só não pegam os representantes como um jato, mas também chegam aqui em 48 horas. Portanto, há muitas noites em que esses treinadores e jogadores simplesmente tentam se ocupar.”

Ulbrich disse que a situação da segurança é tão ruim que é “um terreno novo, para mim, acho que para qualquer pessoa envolvida no futebol”.

O titular ausente no ataque é Duvernay-Tardiff, guarda-redes esquerdo Elijah Vera Tucker E um receptor largo Elijah Mor (Reserve os feridos).

Não está claro quantos jogadores, se houver, serão absolvidos do jogo de domingo. No momento, os Jets têm apenas 44 jogadores em sua escalação, nove tímidos do seu máximo.