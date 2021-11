Joe Biden diz que variante do Omicron Covid ‘é motivo de preocupação, não de pânico’ – ao vivo | Notícias dos Estados Unidos

Rand Paul, um senador de Kentucky, tem confronto em público Com Anthony Fauci Na pesquisa de vírus realizada antes da pandemia. Ted CruzD., do Texas, disse que Fauci deveria ser processado por lidar com a resposta da Covid.

“Sim”, disse Fauci à CBS em sua entrevista de domingo. “Eu deveria rir disso. Devo ser processado? O que aconteceu em 6 de janeiro, senador?”

Cruz estava entre os republicanos que votaram a favor do veto dos resultados do colégio eleitoral em estados-chave, mesmo após a ascensão dos partidários de Trump. Ataque fatal no Capitólio dos EUA.

Quando questionado se ele foi feito um bode expiatório pelas falhas de Trump na era Covid, Fauci disse: “Claro, você tem que dormir para nem pensar nisso … tudo bem, farei meu trabalho e farei vá salvar vidas e eles vão mentir. “

Fauci disse que fazer política com seu papel na resposta da Covid foi “incrivelmente ruim porque tudo que eu quero fazer é salvar a vida das pessoas. Isso é o que tenho feito nos últimos 50 anos …

“Quer dizer, qualquer um que olhar para isso está bem ciente de que há um distinto sabor anticientífico nisso. Então, se eles se levantarem e criticarem a ciência, ninguém saberá do que estão falando. Mas se eles se levantarem e realmente apontam suas balas para Tony Fossey, bem, as pessoas podem reconhecer que alguém está lá. Há um rosto, há uma voz que você pode reconhecer, você vê na TV.

“Portanto, é fácil criticá-los, mas eles realmente criticam a ciência porque eu represento a ciência. Isso é perigoso. Para mim, isso é mais perigoso do que os guindastes e flechas sendo atirados em mim.”

“Não estarei aqui para sempre, mas a ciência ficará aqui para sempre. E se você prejudicar a ciência, estará fazendo algo muito prejudicial à sociedade muito depois de eu partir. Isso é o que me preocupa.”

Aqui está um vídeo da memorável troca entre Paul e Fauci, em uma audiência no Senado em julho: