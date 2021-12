Jimmy Spears pediu a Britney que continuasse pagando seus honorários advocatícios

Jimmy Spears nunca terminou de dizer a Britney, “Me dê mais.”

O pai do ex-popstar entrou com documentos no tribunal na semana passada para continuar com a herança de sua filha para pagar seus honorários advocatícios, apesar de ter sido suspenso da custódia em setembro, Vários relatórios.

Spears buscou “confirmação, autorização e orientação” do tribunal para obrigar o espólio a demitir advogados “envolvidos em processos relacionados aos deveres fiduciários contínuos de Jamie relativos à rescisão” da tutela.

Enquanto isso, “o Sr. Spears ganhou milhões de dólares com Britney como segurança, enquanto pagava a seus advogados milhões a mais, tudo com o trabalho de Britney e o dinheiro suado”.

“A regência foi encerrada e o Sr. Spears foi vergonhosamente suspenso.”

Rosengart concluiu energicamente: “Nessas circunstâncias, sua petição não só não tem base legal, mas também é repugnante. Britney deu um testemunho comovente sobre a dor que seu pai lhe causou e isso só a aumenta. Não é o que um pai que ama sua filha faz.”

O pai de Britney Spears, Jamie Spears, deixa o Tribunal Superior do Condado de Los Angeles em 10 de março de 2008. Valerie McConne / AFP via Getty Images

Spears foi forçada a pagar as contas legais de seu pai durante seus 13 anos de tutela, controlando praticamente todos os aspectos de sua vida, o que significa que ela foi colocada em posição de pagar pelos dois lados de sua luta para se libertar. A Variety diz que os advogados de Spears cobram US $ 1.200 por hora; Não foi determinado se um dos advogados de Jimmy citado no artigo, Alex Weingarten, foi acusado desse número.

“O pagamento imediato por conta dos honorários do advogado de Jimmy é necessário para garantir que a custódia seja encerrada de forma rápida e eficiente para permitir que Britney controle sua vida como ela e Jimmy desejam”, disse a petição de 27 páginas obtida em parte pela Variety.

“Seria contra a política pública se os anos de devoção de Jimmy em proteger sua filha … pudessem expô-lo à falência e destruição pessoal para defender alegações infundadas”, diz o processo. “Ninguém jamais iria querer assumir o papel de curador se o governador pudesse forçar alguém a pagar uma grande taxa legal para defender alegações infundadas”.

Taylor foi gerente de negócios na propriedade de Britney Spears de 2010 a 2020. CLIQUE NA IMAGEM / BACKGRID

O New York Times noticiou No domingo, Jimmy fez um empréstimo de $ 40.000 Gerente de negócios de sua filha Lou TaylorGrupo Tri-Star de Esportes e Entretenimento, dias antes de Spears ser colocada sob sua tutela em 2008. Não se sabe como Jamie, quem Anteriormente entrou com pedido de falênciaO dinheiro foi usado.

O Times estimou que Jamie ganhou $ 6 milhões em 13 anos, enquanto a Tri Star arrecadou 5% da “receita total ajustada de entretenimento” de Britney durante o mesmo período.

Depois de encerrar a guarda de seu cliente em novembro, Rosengart prometeu chegar ao fundo das transações financeiras de Jimmy como guarda-costas; Tentando fazer Jimmy dar uma declaração e convocar Taylor e seu parceiro Tri Star, Robin Greenhill.