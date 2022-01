Jimmy Garoppolo e 49ers ‘fechados’ para viagem de sexta-feira a Los Angeles

Santa Clara – Pouco depois os 49 que iam levá-los souberam para onde as suas viagens os levariam Jogo do Campeonato NFCO técnico Kyle Shanahan começou a receber mensagens de texto de alguns de seus jogadores. Com os 49ers derrotando o Green Bay Packers em Lambeau Field na noite de sábado, os 49ers sabiam que fariam sua sétima corrida selvagem nas últimas nove semanas. Normalmente, a equipe sai dois dias antes da partida quando viaja para diferentes fusos horários. A vitória do Los Angeles Rams sobre Tampa Bay geralmente estava marcada para a viagem de sábado ao sul da Califórnia. Mas vários jogadores expressaram o desejo de partir para Los Angeles na sexta-feira para o jogo de domingo. “Era um grupo nosso, e estávamos todos interessados ​​nisso”, disse o quarterback dos 49ers, Jimmy Garoppolo. “Tem sido uma rotina que temos em nossas viagens ao exterior nesta temporada. Acho que mantém os homens presos. “Eu tenho uma rotina muito boa, em termos de estudo e coisas assim. Quando saímos na sexta-feira, você fica mais preso ao plano de jogo e elimina as distrações.” Shanahan já estava considerando uma mudança nos planos regulares de viagem da equipe para o jogo do NFC Championship quando começou a receber sugestões de alguns de seus jogadores. “Não gosto de mudar o que costumamos fazer”, disse Shanahan. “Sinto que geralmente saímos às sextas-feiras porque parece que fizemos muitas viagens ultimamente. Mas vários caras me encontraram no domingo logo após a vitória dos Rams e perguntaram se poderíamos ir na sexta. “Eles me pediram para minha surpresa porque eu gosto mais de ir às sextas agora porque você tem mais tempo para se concentrar e ir direto ao jogo, então é isso que fazemos.” READ Michigan central se move para enfrentar o estado de Washington em Sunball; Arizona Bowl cancelado porque COVID-19 interrompe a temporada de futebol Relacionado: Williams é listado como questionável no jogo da NFC Championship Os 49 estavam programados para deixar a sede da equipe por volta das 19h30 para fazer a chegada ao hotel semelhante ao horário quando o clube viaja para os fusos horários leste ou central. Nas últimas oito semanas, os 49 jogadores viajaram para jogar em Seattle, Cincinnati, Tennessee, Los Angeles, Dallas e Green Bay. Baixe e siga o 49ers Talk Podcast

