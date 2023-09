CNN

Jimmy Buffett, o poeta tropical itinerante cujas músicas populares celebravam seu estilo de vida descontraído, inspiraram legiões de fãs leais e criaram um lucrativo império empresarial, morreu, segundo suas declarações. Website oficial E várias mídias.

Ele tinha 76 anos.

“Jimmy faleceu pacificamente na noite de 1º de setembro, cercado por sua família, amigos, música e cachorros”, dizia um comunicado em sua página social.

A declaração continuou: “Ele viveu sua vida como uma canção até seu último suspiro e muitos sentirão muita falta”.

A causa da morte não foi revelada.

O cantor e compositor foi hospitalizado brevemente em maio, após uma viagem às Bahamas. “Tive que parar em Boston para fazer um check-up, mas acabei voltando ao hospital para resolver alguns problemas que precisavam de atenção imediata”, disse ele a seus seguidores em uma postagem nas redes sociais.

Buffett postou um dia depois que logo voltou do hospital para casa e agradeceu a seus seguidores pela “manifestação de apoio e votos de felicidades”. Ele não contou o que estava passando, mas disse que faria uma “pesca com velhos amigos, canoagem, vela e recuperação de forma” quando voltasse do hospital.

Belos grooves e jogo de palavras inteligente



Buffett nasceu no dia de Natal de 1946 em Pascagoula, Mississippi, e cresceu na cidade costeira de Mobile, Alabama. Ele se mudou para Key West, Flórida, onde encontrou sua voz, diz seu site.

Uma de suas primeiras músicas a atrair a atenção foi “Come Monday”, de seu álbum “Living & Dying in ¾ Time”, de 1974.

Anos depois, ele disse a David Letterman: “Essa música me impediu de me matar no Howard Johnson’s, no condado de Marin. Aconteceu, paguei o aluguel, tirei meu cachorro do canil. … E o resto é história. ”

Incluía notavelmente a frase “Eu tenho meu cachorrinho silencioso, acho que nunca pretendi ser um rock ‘n’ roll brilhante”, enfatizando sua reivindicação de seguir seu próprio caminho confortável.

Cantor e compositor afável com uma propensão para jogos de palavras inteligentes, Buffett ignorou amplamente as tendências da música pop e nunca foi um hitmaker ou queridinho da MTV. Seu estilo “Khaleeji e Western” combina música country e caribenha.

Ele é mais conhecido por colocar “Margaritaville” no mapa em 1977. Foi seu único hit no Top 10 e se tornou sua assinatura.

Suas linhas iniciais tornam-se instantaneamente reconhecíveis: “Comer pão de ló, ver o sol assar todos os turistas cobertos de óleo…”

O refrão faz parte de inúmeras letras: “Estou perdido em Margaritaville, procurando meu saleiro desaparecido… Algumas pessoas afirmam que a culpa é de uma mulher, mas sei que a culpa é minha.”

Buffett construiu um enorme culto de fãs, conhecidos como “Parrotheads”, em homenagem aos lendários fãs deadheads do Grateful Dead.

“O público é muito interessante para mim”, disse ele. “Quer dizer, eles são tão divertidos para mim quanto espero ser para eles.”

Outras músicas de festa obrigatórias incluem “Cheeseburger in Paradise”, “Fins”, “Volcano” e “When Don’t We Get Drunk”.

Seus seguidores abraçaram amorosamente sua visão de uma vida passada em chinelos cheios de praias, barcos, bebida e maconha.

“De Nova Orleans à Costa do Golfo, até St. Barts e outros lugares, ainda consigo encontrar magia na maioria dos lugares onde as pessoas pensam que não existe mais”, disse ele.

Um comerciante experiente, Buffett mais tarde explorou o mito de “Margaritaville” para avançar na sua carreira ao longo de décadas de lucrativas digressões de concertos – marcando restaurantes, casinos, comunidades de reformados, livros best-sellers e até um musical da Broadway.

Sua fortuna foi estimada em um bilhão de dólares, segundo a revista Forbes.

Buffett, que foi apresentado em Hall da Fama dos Compositores de Nashville Em 2006, ele ganhou dois prêmios da Country Music Association durante sua carreira e foi indicado duas vezes ao Grammy.

Um raro passo em falso ocorreu com o musical da Broadway de 2018, Escape to Margaritaville, composto por suas canções mais famosas.

Até mesmo uma crítica contundente do New York Times observou o cinismo da imagem de Buffett versus seu sucesso surpreendente: “O Sr. Buffett, o protótipo e idealizador de Margaritaville, tem esposa, família e 5.000 funcionários; ele trabalha sem parar.”

Antes de sua morte, Buffett se preparava para lançar um novo disco, com músicas tocadas semanalmente na Rádio Margaritaville, segundo seu site.

Leal ao credo de seu partido até o fim, ele deixou uma música chamada “My Gummy Just Kicked In”.

Buffett deixou sua esposa, Jane Slagsvoll, e três filhos.