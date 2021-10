Jim Kramer diz que o mercado de ações está “incrivelmente confuso” agora

CNBC Jim Cramer Ele disse na terça-feira que é bom que os investidores estejam tendo problemas para contornar o mercado de ações agora.

“Todos os dias alguém tenta dar sentido aos sucessos mais amplos – os grandes movimentos e Chama estagflação, O O Federal Reserve deve agir chamadas – mas é quase impossível ” “dinheiro louco” Host, logo após os três principais índices de ações dos EUA Terminou em vermelho pelo terceiro dia consecutivo.

“Como a Alphabet caiu 49 pontos quando foi pressionada tanto por uma grande corretora?” Kramer disse, referindo-se à decisão do JPMorgan de Repita sua classificação de sobrepeso na empresa-mãe do Google. “Por que os varejistas subiram se a economia deveria estar enfraquecendo? São movimentos aleatórios e sem sentido … que fazem você se sentir entorpecido no momento em que está envolvido.”

No entanto, Cramer enfatizou aos telespectadores que acredita que Wall Street está no caminho certo para chegar ao fundo do poço após semanas de negociações difíceis. no último mês, Standard & Poor’s 500 caiu 2,42%, enquanto a tecnologia pesada Nasdaq Diminuiu 4,3%. aritmética Dow Jones Industrial Average É um desempenho relativamente melhor, mas ainda com queda de 0,66% no mesmo período.

“Então, o que você está fazendo? Espere”, disse Kramer. “Espere até que cheguemos perto do final do mês, quando o mercado tem historicamente tendido para o fundo, e então prepare-se para comprar ações gradualmente no caminho de queda.”

Cramer reconheceu que “é difícil dizer às pessoas para relaxarem”, especialmente em um momento em que os investidores estão preocupados com os desafios da cadeia de suprimentos, inflação e força do mercado de trabalho. Todos os três aspectos negativos, disse ele, são desafios relativamente novos para entender do ponto de vista do investimento.

“Você só precisa saber que não está sozinho. Na verdade, de acordo com os números horríveis de fundos de hedge que vi ultimamente, quem tem problemas com este mercado é na verdade a maioria. Portanto, não se sinta mal se o mercado fizer você se sente confuso. É muito confuso lá fora. “

