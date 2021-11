O resto da equipa inclui jogadoras e familiares da selecção nacional de futebol jovem feminino do Afeganistão, que serviram no exército português e familiares referidos pelo JRS Portugal.

Nova York e Lisboa, Portugal, 16 de novembro de 2021 (Globe Newswire) – Jesuit Refugee Service Portugal (JRS Portugal) e Romulus D. de New York. A Weatherman Foundation (The Foundation) tem o prazer de anunciar o resgate e a doação. 220 nacionais afegãos procuram refúgio em Portugal. O grupo inclui os restantes 115 jogadores e familiares da Selecção Nacional de Futebol Feminino Juvenil do Afeganistão e indivíduos que ajudaram Portugal, Alemanha e Estónia, e famílias referidas pelo JRS Portugal.

O Romulus d. A recuperação dos jogadores de futebol e de suas famílias começou em agosto, com o registro integral da Weatherman Foundation. Com o apoio financeiro da Fundação, as famílias foram levadas para casas mais seguras no Afeganistão e transportadas de avião para Lisboa. Andrew P., co-presidente da fundação. Duncan ajudou a supervisionar e supervisionar a recuperação de Portugal e, durante oito semanas, ajudou a reinstalar os afegãos e integrá-los na sociedade portuguesa. Devido à falta de financiamento da União Europeia, a Fundação forneceu o financiamento muito necessário para garantir o reassentamento seguro dos afegãos.

A fundação já havia facilitado a evacuação e reassentamento seguro de Meena Karimi, a celebridade estrela do Instituto Nacional de Música do Afeganistão, para o Centro de Interlocação para as Artes em Michigan, EUA.

O Romulus d. Elizabeth H., co-presidente da Weatherman Foundation; Weatherman e Sr. Duncan disse: “Damos as boas-vindas a estas pessoas de merecimento à beleza e segurança de Portugal e é com muito prazer que os apresentamos ao generoso povo português”.

Weatherman e Duncan acrescentaram: “A boa notícia hoje é que centenas de pessoas estão sendo forçadas a embarcar nesses voos por causa da amarga verdade. Essas centenas representam apenas uma pequena fração das dezenas de milhares de pessoas merecedoras que querem fugir do Afeganistão. Sem financiamento, instalações e ativos do governo, seria impossível buscar a expulsão de milhares de afegãos ameaçados. Em nenhum lugar dos Estados Unidos ou da União Européia há financiamento adequado disponível para o reassentamento de afegãos. Trustes privados como o nosso têm um grande número de afegãos ou ONGs exageradas que não podem salvar e reassentar todos eles. O governo dos EUA tem a obrigação moral de garantir que as crianças do Afeganistão sejam inocentes e de garantir sua segurança e um futuro melhor para elas. Tentamos fazer a coisa certa para nós mesmos e para nosso país, mas sabemos que ainda há muito trabalho a ser feito.

A história continua

Em nome da Fundação, Sr. Duncan, o chefe sénior do governo português, expressou a sua sincera gratidão à Embaixada dos Estados Unidos em Portugal, em especial ao Oficial de Relações Públicas da Embaixada, Penny Wrestler, e aos funcionários e voluntários Jesuítas. Refugee Service Portugal. O JRS gostaria de agradecer especialmente a André Costa-Jorge, o diretor do país, Portugal, e ao advogado Carmo Belfort.

Andres Costa Jorge do JRS Portugal disse: “Sabemos por experiência que se a sociedade civil e o governo trabalharem juntos, centenas de vidas podem ser salvas. Sabemos por experiência própria que quando ajudamos alguém que está sozinho ou separado da família, quando amplificamos a voz com ele, criamos uma cultura do encontro real, formamos a única base do encontro real. A unidade duradoura que nos une como seres humanos que fazem parte de uma família maior: a família humana. Senhor. Gostaríamos de agradecer a Andrew Duncan, à família Weatherman, ao governo português e a todas as pessoas que o tornaram possível, por nos darem fé na humanidade e por salvarem todas essas vidas.

Camo Belfort acrescenta: “Não podemos nos orgulhar do nosso país, ele mais uma vez mostrou que está do lado certo da história, e de todos os embaixadores portugueses que respeitam o legado de Aristides de Souza Mendes, Carlos Sambo Carrido e tantos outros são outros heróis portugueses que salvaram mais de 60.000 pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Na sua maioria judeus. Fomos com todas as famílias afegãs que foram acolhidas em Portugal. Conhecemos de perto o seu sofrimento e sentimo-lo como nosso porque essa é a nossa natureza. razão, não podemos ficar indiferentes e é nosso papel lutar por todos os que ficaram para trás e trazer um pouco de paz a estas famílias e aos nossos. Decidimos respeitar o trabalho.

A Fundação gostaria de agradecer ao senador Marco Rubio (R-FL) e sua equipe em Washington e Flórida por seus importantes serviços prestados ao escritório. A Fundação também gostaria de agradecer a Heather Barr, codiretora da Divisão de Direitos da Mulher da Human Rights Watch. Finalmente, a Fundação gostaria de agradecer a Robert McGregor, um ex-funcionário do governo dos EUA que serviu em operações especiais dos EUA no Afeganistão, e a Farkunda Muhtaz, um residente do Canadá em Ontário, por seu compromisso com esses esforços.

Romulus d. A Weatherman Foundation JRS tem dado um importante contributo para Portugal ao garantir o apoio a todas as famílias durante o reassentamento em Portugal. André Costa Jorge acrescentou: “Não deixamos de constatar o sentido de excelente cooperação que temos sentido por parte de todos os organismos públicos envolvidos, e destacamos o especial empenho do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da Defesa e da Secretaria de Estado da Coordenação e Migração nos ajudou.

Sobre o Serviço Jesuíta aos Refugiados

o Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS) é uma ONG católica internacional fundada em 1980 pela Companhia de Jesus. O JRS visa apoiar, servir e defender os refugiados e pessoas deslocadas à força em todo o mundo. O JRS está presente em aproximadamente 50 países, atendendo a mais de 500.000 imigrantes a cada ano. Em Portugal, o JRS foi fundado em 1992.

Romulus d. Sobre a Weatherman Foundation

Romulus d. Fundação Weatherman Elizabeth H. Weatherman e Andrew b. Fundado por Duncan. A Fundação se dedica à proteção dos direitos humanos e da democracia em todo o mundo.

Elizabeth H. Sobre Weatherman

A Sra. Weatherman é uma executiva aposentada da Warburg Pinks em Nova York, onde liderou a equipe de saúde como parte da equipe de gerenciamento executivo. A Sra. Weatherman atualmente faz parte do Conselho de Curadores da Stanford University e do Mount Holyoke College.

Andrew P. Sobre Duncan

Senhor. Duncan é um executivo técnico aposentado, advogado de direitos humanos e cineasta premiado. Senhor. Duncan é dono e produtor do projeto indicado ao Oscar Florida Project e do vencedor do prêmio Sundance Audience Joshua: Teenager vs. Super Power. O Sr. Duncan produziu 11 filmes, incluindo O Clube do Livro, estrelado por Jane Fonda e Candace Bergen.