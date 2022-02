JD Power descobre que fabricantes de automóveis coreanos fabricam os carros mais confiáveis

Ao longo da última década, nossos amigos na Coréia fizeram grandes avanços na fabricação e design de carros desde os dias de compre um, ganhe um grátis Kia vendas. facto, Kia, Hyundai e Genesis Ganhou três das cinco melhores vagas no recém-reprojetado JD Power 2022 American Vehicle Dependability Study (VDS). Toyota e Buick também lideraram a lista de marcas com os veículos mais confiáveis ​​após três anos de propriedade.

Qual é a marca de carro mais confiável?

A confiabilidade sempre foi um dos fatores mais importantes para a escolha de um arquivo os carros comprar. No entanto, a confiabilidade está ganhando novo valor à medida que os problemas da cadeia de suprimentos continuam a criticar o fornecimento de automóveis.

“Muitos proprietários estão mantendo seus veículos por mais tempo, então a confiabilidade a longo prazo é ainda mais importante”, disse David Amodeo, diretor automotivo global da JD Power. “Algumas montadoras se saem muito melhor do que outras na prevenção de problemas. Esses problemas incluem a mecânica do carro, o exterior, o interior – mas também sistemas de infoentretenimento, sistemas de assistência ao motorista e todos os outros sistemas eletrônicos dos carros de hoje.”

Com isso em mente, encontrar a marca de carro mais confiável é mais importante do que qualquer outra coisa na indústria automobilística no momento. Apesar de ser o primeiro da empresa, força do dinar O estudo lista a Kia como a empresa de automóveis mais confiável. O estudo do ano passado classificou a Kia em terceiro lugar, então algo deve estar mudando com a marca. Hyundai ficou em terceiro lugar Enquanto Genesis seguiu de perto em quarto lugar.

Quão confiáveis ​​são os carros Genesis?

Apesar Genesis ainda parece uma marca misteriosa Para muitos motoristas, a popularidade da marca está aumentando rapidamente e por boas razões. No geral, o JD Power Genesis ficou em 4º lugar, mas foi o carro de luxo mais bem avaliado em confiabilidade.

Mesmo os poderosos Toyota marca de luxo Lexus Ele caiu para o segundo lugar, seguido por Porsche e Cadillac, respectivamente.

Quais são as principais conclusões do estudo J.D. Power?

Além dos rankings de marcas, o estudo apontou alguns dados interessantes. No lado menos surpreendente das coisas, o estudo descobriu que os carros do mercado de massa tinham menos problemas em geral do que as marcas premium. Isso se deve principalmente ao aumento de eletrônicos e novas tecnologias encontradas em marcas premium. Os carros do mercado de massa tendem a ser mais simples e, por sua vez, menos propensos a quebrar, pelo menos em grande escala.

De acordo com a pesquisa, uma das informações mais interessantes é que problemas com telas e sistemas de infoentretenimento são as áreas mais irritantes. Na verdade, os problemas de infoentretenimento são quase tão comuns quanto as seguintes áreas nos níveis mais altos.

Sete das 10 principais áreas problemáticas de estudo estão relacionadas à informação e entretenimento. Isso inclui reconhecimento de voz integrado, conectividade Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth integrado, tomadas/portas USB insuficientes, sistemas de navegação difíceis de entender/usar, tela/tela sensível ao toque e mapa impreciso/desatualizado.

Faça uma reverência, Kia

Como dissemos no início, a Kia percorreu um longo caminho. O que antes era uma empresa de carros econômicos quase célebre se transformou completamente em uma montadora de classe mundial que fabrica milhões de modelos poderosos anualmente.

