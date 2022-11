Jay Leno se recupera de queimaduras

CNN

O ex-apresentador do “The Tonight Show” diz que Jay Leno está se recuperando de queimaduras após um incêndio com gasolina diversos.

Eu tenho queimaduras graves de um incêndio de gasolina. Estou bem. “Só preciso de uma ou duas semanas para me recuperar”, disse Lino em comunicado ao jornal.

A CNN entrou em contato com representantes de Lino para comentar.

Leno, um ávido colecionador de carros, estava trabalhando em um de seus carros em sua garagem quando pegou fogo. Ele está sendo tratado por ferimentos no Grossman Burn Center, em Los Angeles.

Amy Bennett, porta-voz do hospital, disse à CNN em comunicado que Leno está em condição estável, sendo tratado por “queimaduras que sofreu no rosto e nas mãos de um acidente de gasolina em sua garagem no fim de semana”.

“Ele tem um bom senso de humor e é afetado por todas as perguntas sobre sua condição e deseja-lhe boa sorte”, disse o comunicado. “Ele quer que todos saibam que ele está fazendo um bom trabalho e que está no ‘melhor centro de queimados dos Estados Unidos’. ”

Leno, de 72 anos, cancelou sua aparição no The Financial Brand Forum em Las Vegas no domingo, de acordo com um relatório do PessoasCitando os organizadores.

“Sua família não pôde nos fornecer muitos detalhes, mas houve uma emergência médica muito séria impedindo Jay de viajar”, ​​respondeu um e-mail aos participantes da conferência e obtido pela publicação. “Tudo o que sabemos é que ele está vivo, então estamos orando por ele e sua família esta noite”.

A conferência descreveu Leno como o artista especial da noite de abertura para os participantes que compraram um ingresso dourado para o evento.

A CNN entrou em contato com a The Financial Brand para comentar.