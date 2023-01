Jared Kushner começou a gritar com Trump durante a eleição de 2020, de acordo com um novo livro

antigo Genro do presidente Trump E o conselheiro próximo Jared Kushner se envolveu em “brincadeiras intermitentes” com Trump durante a eleição presidencial de 2020 e as alegações infundadas de fraude eleitoral de Trump, afirma um novo livro.

Em “The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House”, o autor best-seller do New York Times, Chris Whipple, conta como Kushner lutou com Trump em depois das eleições. Não acreditando nas afirmações de seu sogro sobre o roubo da eleição, ele deixou Washington, DC, e foi para o Oriente Médio para trabalhar nos Acordos de Abraham, um acordo de paz histórico negociado pelo governo Trump.

De acordo com Whipple: “Com todo o respeito, não vou gostar do que você está fazendo e você vai gritar comigo.”

O livro de Whipple afirma que Kushner e sua esposa, a filha de Trump, Ivanka, acreditavam que o ex-presidente acabaria aceitando os resultados da eleição. Ele pensou Advogados que aconselham Trump Para concorrer, Rudy Giuliani e Sydney Powell eram “palhaços” e se referiam a eles como “The Mad Show”.

Biden chamou Harris de “trabalho em andamento”, que estava “irritada” com a reclamação do marido: um livro

BIDEN ACREDITA EM ‘MENTIRAS’ DE SERVIÇOS SECRETOS SOBRE INCIDENTE DE MORDIDA DE CÃO NA CASA BRANCA, RECLAMA AGENTES PRÊMIOS MAGA: LIVRO

Kushner supostamente gritou com Trump durante uma de suas discussões acaloradas: “Olha, quando você sair daqui, muitas pessoas vão se distrair.” “Estou com você até chegar ao chão – então você pode querer ouvir o que tenho a dizer!”

Ele disse a Trump que Giuliani e Powell o estavam levando em uma “viagem não convencional”.

Cobertura da mídia ‘febril’ sobre a crise da cadeia de suprimentos ‘frustrada’ pelo chefe de gabinete revela: LIVRO

O filme “A batalha de sua vida” foi lançado na terça-feira. Com acesso aos principais atores do governo Biden, incluindo o chefe de gabinete Ron Klain, o secretário de Estado Anthony Blinken e o diretor da CIA William Burns, Whipple oferece uma visão dos bastidores de como a Casa Branca de Biden opera, muitas vezes com revelações surpreendentes. . .

Detalhes do livro de Biden A briga com a vice-presidente Kamala Harrisque ele descreveu como “um trabalho em andamento”, bem como sua desconfiança em alguns agentes do Serviço Secreto, muitos dos quais ele acreditava serem “ex-policiais do Sul que tendem a ser muito reservados”, segundo Whipple.

Clique aqui para acessar o aplicativo FOX NEWS

Também pinta uma imagem complexa de Trump, que supostamente escreveu uma carta “chocantemente graciosa” a Biden antes de deixar a Casa Branca. Kushner disse a Whipple que Trump passou três dias redigindo-o, enquanto afirmava publicamente que a eleição foi roubada.

“Isso só mostra que ele tem tantas camadas diferentes”, disse Kushner.