Jamie Spears pede a Britney que pague os honorários advocatícios após o término do período de custódia

Embora seu mandato tenha expirado oficialmente, Jamie Spears e o advogado de Britney Ela continua a lutar sobre seu futuro – e se dependesse de seu pai, ela ainda pagaria seus honorários advocatícios no processo.

Em documentos judiciais obtidos por ele diverso Em 20 de dezembro de 2021, Pai da britney Ele fez uma petição para que os bens de sua filha continuassem a pagar seu advogado, apesar de sua suspensão de servir como sua tutora. De acordo com o processo, ele está buscando “confirmação, autorização e orientação” do tribunal para obrigar o espólio de Britney a pagar os honorários dos advogados “envolvidos em processos relacionados aos deveres fiduciários contínuos de Jimmy relativos à rescisão” da tutela. Advogado da britneyMatthew Rosengart descreve o pedido como “odioso”.

“O Sr. Spears ganhou milhões de dólares com Britney como segurança, enquanto pagava a seus advogados milhões a mais, tudo com o trabalho de Britney e o dinheiro ganho com dificuldade.” Sexta página Em um comunicado divulgado em 20 de dezembro, “a regência foi encerrada e o Sr. Spears foi vergonhosamente suspenso”. O advogado da estrela pop acrescentou: “Nessas circunstâncias, sua petição não é apenas sem base legal, é abominável. Britney deu um testemunho comovente sobre a dor que seu pai lhe causou e isso só a aumenta. Não é o que um pai quem ama sua filha. “

O pedido de Jamie veio poucas semanas depois de sua tentativa fracassada de “acessar o plano de propriedade de Britney” em uma audiência recente. de acordo com diversoJimmy – quem era? Guardião da propriedade de Britney De 2008 a 2021 – o pedido foi rejeitado. O advogado de contas públicas credenciado de Britney, John Zabel, sugeriu que o pedido de Jimmy era fora do comum. De acordo com a Variety, o advogado de Zabel disse ao tribunal: “Em uma situação normal, uma pessoa normal nunca teria que mostrar o projeto de sua propriedade.” Enquanto isso, o advogado de Jimmy disse ao tribunal: “Sugiro que ajamos como adultos.”

Até agora, Jamie ganhou pelo menos US $ 5 milhões protegendo Britney antes de encerrá-lo em novembro de 2021, de acordo com Forbes. De acordo com os documentos judiciais analisados ​​pela publicação, Britney teve que pagar ao pai $ 16.000 por mês desde fevereiro de 2009 como seu tutor. Em 12 anos, esse montante foi igual a US $ 2,4 milhões. Em relação aos honorários advocatícios, o advogado de Britney alegou em documentos judiciais protocolados em agosto de 2021 que Jamie gastou mais de US $ 1,3 milhão em honorários advocatícios de outubro de 2020 a junho de 2021 sozinho. Ele também alegou que Jimmy solicitou US $ 541.000 no ano passado para “questões de mídia” como guarda-costas de Britney. “Houve uma clara dissipação dos bens da Sra. Spears, e essa dissipação continua”, disse ele na época.

durante seu bombardeio Audiência judicial em junho de 2021Britney acusou Jamie e outros membros de sua família de viver com ela durante anos. “Considerando que minha família sobreviveu à minha regência por 13 anos, eu não ficaria surpreso se alguém tivesse algo a dizer. [against ending my conservatorship]ela disse na época. “Só não gosto de me sentir trabalhando para as pessoas pelas quais estou pagando.” Agora, você não precisará.

Para obter mais informações sobre Britney Spears, leia seu livro de 2001, presente da mãe. O romance de fantasia semiautobiográfico, co-escrito com a mãe de Britney Lynn Spears, segue Holly Faye Lovell, uma garota de 14 anos da pequena cidade de Biscay, Mississippi, que sonha em se tornar uma cantora. Quando Holly se torna a aluna mais jovem a ganhar uma bolsa na prestigiosa Haverty School of Music, ela deve escolher entre deixar sua mãe Wanda para trás ou perseguir seus sonhos. Enquanto Holly começa sua nova vida e faz novos amigos luxuosos, ela se sente envergonhada por sua mãe e sua origem humilde, enquanto Wanda luta com um segredo há muito escondido que pode destruir seu relacionamento com sua filha para sempre.

Nossa missão na STYLECASTER é tornar as pessoas elegantes, e só oferecemos produtos que achamos que você vai adorar tanto quanto nós. Observe que se você comprar algo clicando em um link nesta história, podemos receber uma pequena comissão pela venda.