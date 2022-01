Jamie Lynn Spears responde às acusações de Britney Spears sobre o livro – The Hollywood Reporter

Jamie Lynn Spears Ele atirou na irmã Britney SpearsEla afirma que estava falando sobre sua irmã mais velha em uma entrevista recente vendendo cópias de seu livro, o mais recente de uma briga pública crescente e cada vez mais dispersa entre os irmãos.

O tempo presente do olho começa na quarta-feira, quando Jimmy Lin sentou-se para uma entrevista com Juju Chang da ABC News bom Dia America Para promover seu próximo livro de memórias, Coisas que eu tenho a dizer. Jamie Lynn foi pressionada pelas passagens que escreveu sobre sua irmã mais velha, em particular, descrevendo um incidente em que Britney se assustou, pegou uma faca e trancou ela e Jamie Lynn em um quarto. Ela também escreveu sobre outro incidente no qual ela alegou que Spears “me mandou embora” e sua filha de 12 anos tentou “mediar a situação”.

Britney Spears postou um tópico no Twitter na quinta-feira Nele, ela contestou algumas das alegações de Jamie Lynn na entrevista e disse que os comentários de sua irmã sobre seu comportamento a incomodaram. “As duas coisas que me incomodaram minha irmã disse foi como meu comportamento estava fora de controle. Ela não esteve ao meu lado por 15 anos na época… então por que eles estão falando sobre isso a menos que você queira vender um livro? no meu túnel??? Sério???” Livros de Spears.

Sobre sua irmã, Spears acrescentou: “Ela nunca teve que trabalhar para nada, tudo sempre foi dado a ela”.

Então, quinta-feira à noite, Jimmy Lynn pegou o Instagram Para postar uma declaração longa e emotiva em resposta à série anterior de tweets de Britney no Twitter. A jovem Spears desejou felicidades à irmã, mas a acusou de dizer uma coisa em particular e outra nas redes sociais. “As coisas ditas não são de todo verdade”, escreveu Jamie Lynn, alegando ainda que “sua família continua a receber ameaças de morte, como resultado de [Britney Spears’] Postagens ambíguas e acusatórias.”

Jamie Lynn deu a entender que havia muita coisa acontecendo nos bastidores e que ela “pode ​​​​ter que consertar as coisas sozinha para proteger minha segurança e o bem-estar de minha família”.

Ela terminou o post escrevendo: “É hora de acabar com o caos doentio que dominou minha vida por tanto tempo”.

A família Spears se separou da família Spears após provocar polêmica com Britney Spears A regência terminou em novembro passado. Durante o caso, que atraiu a atenção da imprensa mundial, a cantora e seus advogados acusaram seu pai, James, sua família e equipe administrativa de cometer violações.

Leia o texto completo do post de Jamie Lynn abaixo.

É difícil ver esses posts, eu sei que o mundo também sente. Só desejo sorte a ela. Brett, estou sempre aqui para você, sabe, nos bastidores, sempre estive aqui. Fica estressante quando as conversas, os textos que temos no privado não condizem com o que você publica nas redes sociais. Eu sei que você passa por muita coisa e nunca quero subestimar, mas também não posso me subestimar.

Francamente, as coisas que foram ditas não são de todo verdade, e devo deixar isso claro, porque agora é difícil para mim explicar à minha filha mais velha por que nossa família continua a receber ameaças de morte, como resultado de sua a obscuridade e a vivacidade da tia. Postagens acusatórias, especialmente quando sabemos que ela pode dizer a verdade e acabar com tudo em um segundo, se ela quiser.

Infelizmente, depois de um longo período de silêncio, percebi que isso não seria verdade, e que eu poderia ter que esclarecer as coisas para proteger minha sanidade e o bem-estar de minha família.

Dito isso, odeio estourar a bolha da minha irmã, mas meu livro não é sobre ela. Não posso deixar de dar à luz Spears também, e algumas das minhas experiências incluem minha irmã. Trabalhei duro desde antes de ser adolescente e construí minha carreira mesmo sendo a irmã mais nova de alguém.

Não há lados, e não quero drama, mas estou falando do meu direito de processar meu trauma, para poder fechar este capítulo e seguir em frente, e espero que minha irmã faça o mesmo. Não importa o que aconteça, sempre amarei minha irmã mais velha e estarei aqui para ela. É hora de acabar com a bagunça doentia que dominou minha vida por tanto tempo.

Jamie Lynn Spears Watson