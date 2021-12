Jack Dorsey causou polêmica com uma estranha palestra no site do Twitter 3

Um dos maiores defensores do Bitcoin da internet expressou uma visão incomumente atípica contra o Web3 esta semana. na segunda-feira, Quadrado proibir Diretor-executivo Jack Dorsey Ele usou o Twitter para alertar os fãs do blockchain de que o Web3 já foi escolhido por investidores. Você não possui ‘web3’ Ele disse Em uma mensagem que localizei Bloomberg. “Os capitalistas de risco e seus LPs fazem. Você nunca vai se safar com seus incentivos. Em última análise, é uma entidade central com um nome diferente. Saiba no que você está se metendo …”

Web3 é o termo que muitos na comunidade de criptografia usam para descrever a próxima iteração da Internet. Com a ajuda de tecnologias como o blockchain, eles argumentam que a internet se tornará uma entidade mais descentralizada, livre dos atores institucionais que a dominaram desde os primórdios da plataforma. Firmas de investimento como a Andreessen Horowitz estão entre as maiores defensoras das empresas do setor. A partir de outubro, a empresa reservou Para investir em startups de criptografia e Web3. “É algo entre um a e um z”, disse Dorsey, referindo-se a “a16z”, seu apelido quando ele era o CEO da Tesla, Elon Musk. Junte-se à conversa Para perguntar se “Alguém viu o web3?”

Não está claro o que levou Dorsey a usar o Twitter para dizer o que disse. Afinal, este é o homem que queria que o mundo soubesse que ele tinha relógio bitcoin Em sua cozinha, quando testemunhou perante o Congresso. Também deve ser observado que Dorsey dirige uma empresa fortemente envolvida em tecnologias de blockchain.

É claro que seu tweet causou um alvoroço. Enquanto escrevia este artigo, a postagem atraiu mais de 5.000 retuítes, 2.000 tweets de citações e 31.000 curtidas. Claro, o esquadrão de macaco entediado Ele pareceu dizer a Dorsey que estava “completamente errado”, mas muitas pessoas vieram oferecer suporte, chamando-o de “baseado em” seu tweet.

Apesar de todo o tweet gerado por Dorsey, há um fundo de verdade no que ele disse. na segunda-feira, Citando um novo estudo do National Bureau of Economic Research, 0,01% dos que controlam o bitcoin identificaram 27% da moeda digital. Outro estudo recente de Ele descobriu que apenas dez por cento dos investidores em NFT concluíram 85 por cento de todas as transações envolvendo esses ativos. Na verdade, descentralização.