Ivanka Trump foi vista conversando com o príncipe William no casamento real

2 de junho de 2023 | 10h35

Ela foi evitada pela alta sociedade de Nova York, mas parece que Ivanka Trump ainda recebe uma recepção calorosa da realeza real.

A ex-primeira filha, 41, foi fotografada conversando com o príncipe William, 40, no casamento do príncipe herdeiro da Jordânia, Hussein, em Amã, na quinta-feira.

Trump, que usava um vestido azul claro, falou de maneira animada enquanto William ouvia atentamente durante uma pausa nos procedimentos da noite.

Este não foi o primeiro encontro do casal, já que Trump fez uma visita à família real britânica durante uma visita de 2019 ao Reino Unido com seu pai, Donald.

A mãe de três filhos conheceu William, o príncipe Harry e a princesa Kate durante um banquete de estado realizado no Palácio de Buckingham na época. A princesa Kate também estava entre os presentes no casamento de quinta-feira, embora não tenha falado com Trump.





As núpcias reais atraíram dignitários de todo o mundo, incluindo a atual primeira-dama, Jill Biden, e sua filha, Ashley. Não está claro se as mulheres Biden também falaram com Trump no casamento.

O príncipe herdeiro Hussein, 28, é filho do rei Abdullah II da Jordânia e de sua esposa, a rainha Rania. Hussain, que se formou na Universidade de Georgetown, casou-se com o saudita Rajwa Al-Hussein, de 28 anos.





A aparição de Trump no casamento real na quinta-feira ocorreu após uma viagem romântica à Grécia com o marido Jared Kushner.

O casal atualmente reside na Flórida, após relatos de que não podem residir na cidade de Nova York devido ao casamento. a animosidade mantida por seus amigos liberais.

Nascido e criado na Big Apple, Trump já foi confundido com a elite de Manhattan, mas o grupo social se voltou brutalmente contra a loira depois que ela foi trabalhar na administração do pai.





No entanto, Trump parece estar desfrutando de uma vida mais tranquila em Miami após quatro anos de presidência polarizadora de seu pai.

Enquanto seu pai fazia outra candidatura à Casa Branca em 2024, Trump disse que ela não estava envolvida na campanha.

Uma fonte disse ao The Post no final do ano passado que, seguindo em frente, ela só quer uma “vida normal” para sua família.

“Ivanka odiava todas as críticas e ameaças, e ela não estava feliz com a forma como muitos de seus amigos viraram as costas para ela”, disse a fonte sobre seu tempo no centro das atenções políticas.

“Ela sente que isso é ruim para sua família… e geralmente negativo em seu círculo de amigos.”





A fonte acrescentou: “Ela quer uma vida tão normal quanto puder para si e sua família … Ela não está feliz em se tornar um alvo político”.





