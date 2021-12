Ivanka Trump e Jared Kushner comparecem ao show da Louis Vuitton em Miami – The Hollywood Reporter

Ivanka Trump E Jared Kushner Eles voltaram para a arena social.

Na noite de terça-feira em Miami, o casal apareceu no tapete vermelho pela primeira vez desde o fim de seu mandato como parte do Donald Trumpde Casa branca equipe fora de Louis Vuitton assistir.

The Hollywood Reporter Ela viu o casal se misturando durante a recepção antes do show e notou que eles reservaram lugares na primeira fila, que também recebeu uma série de A-listers e nomes em negrito como Kim Kardashian West, Kanye West (que agora vai para Ye), Pharrell Williams, Bella Hadid e mais. O show da Louis Vuitton, que coincide com Art Basel, é um show de alto perfil porque acontece dois dias após a morte de Virgil AblohFamosa designer de moda masculina. De acordo com a casa de luxo, o show desta noite “Virgil Was Here” foi feito no “amor” de Abloh por “honrar a vida e o legado de um gênio criativo” enquanto ele revelava seus designs para sua coleção Primavera-Verão 2022. Kid Cody, Offset e Quavo estava entre as modelos.

Ivanka Trump e Jared Kushner durante o show da Louis Vuitton em Miami em 30 de novembro de 2021.

Laurie Brookins

Esta não é a primeira vez que o mundo de Trump e o mundo de Vuitton colidem. Em outubro de 2019, Donald e Ivanka Trump viajaram ao Texas para uma festa de inauguração junto com Bernard Arnault, fundador e CEO da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. A festa revelou uma nova oficina da Louis Vuitton em uma área rural não muito longe de Fort Worth. de acordo com Tempos de nova iorqueArnault fez questão de separar a política do negócio da moda de luxo, dizendo: “Não estou aqui para julgar seus tipos de políticas. Não tenho um papel político. Sou um homem de negócios. Tento dizer a ele o que faço. pense no sucesso da economia do país, no sucesso do que estamos fazendo. “

Trump e Kushner mantiveram um perfil relativamente baixo desde que Donald Trump deixou a Casa Branca. Eles passaram grande parte do tempo em Miami enquanto os críticos do casal especulavam sobre onde, como e em que círculos eles poderiam reaparecer.

em um O jornal New York Times Em reportagem de novembro passado, a estilista Bacheva Hai previu que seria difícil para o casal incluir a moda em qualquer passeio social. “O mundo da moda está totalmente pronto para jogá-lo fora”, disse Hay à repórter Jenia Belavante. “Ninguém vai emprestar as roupas de Ivanka – ela terá que comprá-las secretamente no varejista.”

Cartões de identificação no evento da Louis Vuitton por Ivanka Trump e Jared Kushner.

Laurie Brookins

Trump, por sua vez, fez sua estreia pública em março, como voluntária no local de distribuição da Farmers to Families Food Box em Apopka, Flórida. por as pessoas No relatório, Trump se reuniu com líderes comunitários e ajudou a distribuir mais de 1.300 caixas de alimentos.

Apresentado em sua conta do Instagram, o programa de comida é um dos poucos posts que ela tem este ano. Entre eles estava uma carta de agradecimento emitida a ela depois que ela serviu na administração presidencial de seu pai. Ela postou no Instagram em 19 de janeiro: “Os últimos quatro anos foram uma jornada incrível. Viajar para quase todos os estados dos EUA e dezenas de países, me apaixonei ainda mais profundamente pelo povo americano.”

O casal nem sempre recebia amor em troca, especialmente de críticos que muitas vezes apontavam para a falta de credenciais políticas de Trump e Kushner e seu apoio a muitas das políticas e declarações polêmicas de seu pai.

Uma transmissão ao vivo do show da Louis Vuitton pode ser assistida abaixo.

