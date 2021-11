Itália pode enfrentar Portugal nas eliminatórias da Copa do Mundo

Itália e Portugal se enfrentam na repescagem para se qualificar para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Os sorteios para as rotas de repescagem que determinarão as posições finais da Europa na Copa do Mundo aconteceram na sexta-feira.

A Itália, campeã europeia, recebe a Macedônia do Norte na primeira fase, em março, enquanto a Turquia visita Portugal. Os vencedores receberão uma vaga nas finais do próximo ano.

A Itália, que perdeu para a Suécia nos play-offs da última Copa do Mundo, não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo. Esta é a primeira vez desde 1958 que a Itália não consegue se classificar para a final.

Portugal, campeão europeu em 2016, participou de todos os grandes torneios desde que perdeu a Copa do Mundo de 1998.

Deixando de lado o desafio da Ucrânia e da Áustria, respectivamente, a segunda rota de qualificação pode ultrapassar as nações britânicas da Escócia e do País de Gales.

O País de Gales espera disputar a final da Copa do Mundo pela primeira vez em 64 anos, enquanto a Escócia não se classifica desde 1998.

Nos outros países, a Rússia receberá a Polônia, com o time vencedor jogando contra a Suécia ou a Tchecoslováquia.

Caminhos de playoff

Os vencedores de cada faixa se enfrentarão por uma vaga na Copa do Mundo de 2022

Caminho a

Escócia v Ucrânia

País de Gales v Áustria

Caminho b

Rússia v Polónia

Suécia v Tcheca

Caminho c

Itália x Macedônia do Norte

Portugal v Turquia