‘it Hammer’ de Cancelo com Cristiano

Relatórios muito difíceis do cristiano ronaldo Eles parecem ter tido um efeito na atual construção do Manchester United em Portugal. Qatar é o espelho do mundo. Primeiro foi uma saudação apertada de Collider com seu parceiro Bruno Fernandes e horas depois ele acrescentou outro momento apertado com o jogador do Manchester City, João Cancel.

O produto de Portugal globalmente não parece ótimo e ainda não decolou. Depois do vídeo viral dos parabéns entre Cristiano e Bruno, quando o Mediocampista de Manchester veio para a concentração, conheço agora o vídeo do treino com mais um cruzamento para o avançado com Cancel.

O treinador Fernando Santos comandou o treino desta terça-feira antes do jogo particular com a Nigéria, na próxima quinta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. A festa será uma despedida perante os lusos antes da passagem para a Classe do Mundo, onde Portugal vai partilhar o grupo com o Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

O dia decorreu normalmente, mas Cristiano voltou a ser o foco dos refletores: aproximou-se de João Cancel e, embora sinalizado em tom de brincadeira, pegou decisivamente no pescoço. Embora a cena não parecesse normal, o pajem Lúcio se irritou: fez gestos extremos, pegou e mexeu no ‘CR7’ das mãos.

O que se passa entre Cristiano Ronaldo e Joyor Cancel? 🧐 pic.twitter.com/kg6brkbvxf — Football Daily (@footballdaily) 15 de novembro de 2022

Contexto para o primeiro momento

O jogador do Benfica, João Mário, tentou minimizar a polémica entre Cristiano Ronaldo e Bruno. Mediocampista falou em conferência de imprensa e o que parecia ser um cumprimento frio entre jogadores do Manchester United, foi uma brincadeira que o avançado fez ao Exputbolista, do Sporting lisboeta.

“Acho que essas fotos podem ser mal interpretadas, mas é uma brincadeira que aconteceu entre eles. Há um ótimo relacionamento porque eles brincam juntos e compartilham um dia, é apenas um vislumbre. Não há nada. Há um problema entre eles”, disse. Confirmando o futebolista português, junta-se à lista de nomes de saída de Fernando Santos, como Renato Sanchez.