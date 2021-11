Israel está retirando um projeto habitacional no local do aeroporto Atarot, em Jerusalém, em meio à pressão americana

Israel disse a autoridades do governo Biden na quinta-feira que suspendeu um polêmico plano para avançar em um grande projeto habitacional no bairro de Atarot, em Jerusalém Oriental, após a recusa de Washington, um alto funcionário israelense confirmou ao The Times of Israel.

O projeto, que recebeu a aprovação inicial do comitê de planejamento municipal local em Jerusalém no início desta semana, verá a construção de 9.000 unidades habitacionais para judeus ultraortodoxos no local abandonado do antigo Aeroporto Atarot. Israel anexou a área como parte da Jerusalém expandida depois de 1967, mas ela fica além da Linha Verde.

O responsável disse que o plano foi retirado da ordem do dia da reunião de 6 de Dezembro da Comissão de Planeamento e Construção Distrital, sob os auspícios do Ministério das Finanças.

Depois que o Comitê Local de Jerusalém aprovou o plano de Atarot na quarta-feira, funcionários do Departamento de Estado dos EUA se dirigiram a Jerusalém para expressar sua desaprovação. A autoridade israelense disse que autoridades israelenses procuraram deixar claro que o progresso é um passo inicial e que a aprovação final levará meses, senão anos, mas que Washington não está convencido.

O abandonado Aeroporto Atarot está localizado ao sul do bairro palestino de Kafr Aqab em Jerusalém Oriental. Embora Kafr Aqab esteja fora do muro de segurança, também é parte de Jerusalém que foi anexada por Israel.

O projeto em Atarot está congelado há mais de uma década, e até mesmo a administração Trump recuou dos esforços de Israel para levá-lo adiante. O governo Trump se opôs ao plano anterior do governo de Netanyahu de construir 4.000 casas na área, informou o site de notícias Walla na quinta-feira.

Kafr Aqab foi identificado no plano “Paz para a Prosperidade” de Trump como uma das áreas de Jerusalém Oriental a ser incluída na “capital soberana do Estado da Palestina”. A União Europeia expressou recentemente suas objeções ao plano, no contexto de sua oposição mais ampla às recentes declarações da coalizão sobre a expansão dos assentamentos.

Aeroporto abandonado de Atarot ao norte de Jerusalém, 25 de novembro de 2021 (Yonatan Sindel / Flash90)

Os oponentes do projeto argumentam que ele irá atrapalhar os esforços em declínio para avançar uma solução de dois Estados, ao dividir grande parte de Jerusalém Oriental, que os palestinos veem como a capital de seu futuro Estado.

O possível renascimento do projeto Atarot veio porque é Israel impulsionar projetos de construção polêmicos Em Jerusalém e nos arredores, sem anunciar declarações importantes, o governo Biden pode ficar furioso.

No mês passado, um comitê de planejamento local de Jerusalém aprovou o confisco de terras públicas para o polêmico bairro de Givat Hamatos, que os críticos dizem que vai isolar as partes palestinas de Jerusalém Oriental do sul da Cisjordânia.

O mesmo comitê apresentou planos para construir 470 casas no atual bairro de Pisgat Ze’ev em Jerusalém Oriental.

Enquanto isso, um corpo militar agendou reuniões para discutir um assentamento planejado de 3.400 casas em uma colina árida fora de Jerusalém Conhecido como E1. Os críticos dizem que a construção na área separaria efetivamente as partes norte e sul da Cisjordânia, tornando impossível estabelecer um estado palestino viável ao lado de Israel.

Israel considera toda Jerusalém Oriental como parte de sua capital não dividida e diz que deveria ser capaz de construir lá a seu próprio critério. Mas a maior parte da comunidade internacional nunca reconheceu a anexação de Jerusalém Oriental por Israel e considera os bairros judeus ali como assentamentos.

Todo governo israelense desde 1967 expandiu bairros judeus em Jerusalém Oriental e assentamentos na Cisjordânia, terras que Israel capturou na Guerra dos Seis Dias naquele ano e que os palestinos desejam para seu futuro estado. Os palestinos veem os assentamentos e bairros judeus em Jerusalém Oriental – agora lar de cerca de 700.000 pessoas – como um grande obstáculo à paz, e são considerados ilegais pela maioria da comunidade internacional.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou a construção de assentamentos como um obstáculo para reviver o processo de paz há muito estagnado, mas não pediu o congelamento. Em 2010, o anúncio da aprovação de cerca de 1.600 casas para judeus religiosos em outra parte de Jerusalém Oriental durante uma visita do então vice-presidente Biden exacerbou uma disputa diplomática que havia inflamado durante a presidência de Barack Obama.

O sistema político de Israel é dominado por partidos pró-assentamento, e o novo primeiro-ministro Naftali Bennett se opõe à criação de um Estado palestino. Mas ele lidera uma coalizão de partidos de todo o espectro político – alguns dos quais se opõem a acordos – e parece estar buscando um acordo que marginalize a questão em casa e no exterior.

A Associated Press contribuiu para este relatório.