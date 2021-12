Israel anuncia o quarto emprego para pessoas com mais de 60 anos; Empregadores de hospitais no Reino Unido estão prontos para uma ‘situação perigosa’

Essas áreas compreendem dois terços dos oficiais em Londres, mais da metade no sudeste da Inglaterra e cerca da metade no leste da Inglaterra.

A maior parte do país ainda não atingiu níveis recordes, no entanto, apenas algumas áreas no norte e no oeste estão registrando taxas sem precedentes.

Os números compilados pela Agência de Notícias PA mostram:

ிகளில் 21 de 32 autoridades locais em Londres já registraram taxas de vulnerabilidade Covid-19, com o Reino Unido tendo as 10 taxas mais altas e os 25 principais com 20.

• Existem 2.000 taxas de casos por 100.000 pessoas nas quatro áreas de Londres: Lambert (2.461,4), Wandsworth (2361,9), Hockney e a cidade de Londres (2.096,8) e Southwark (2.064,0).

No sudeste da Inglaterra, 37 das 64 autoridades locais agora lideradas por Elbridge (1.384,7), Rigate e Bonsted (1.317,3) e Epsom & Evil (1.271,6) estão com taxas recorde, todas em Surrey.

21 21 das 45 autoridades locais no Leste da Inglaterra registraram taxas de casos, incluindo St Albans (1.311,3) e Cambridge (1.177,0).

No entanto, essas não são as taxas mais altas na região – Brentwood (1.460,3) e Durak (1.342,2) são mais altas em Essex, embora isso seja um pouco menor do que o recorde para as duas regiões, que foi estabelecido durante a última onda do vírus inverno.

பகுதிகளில் 12 das 40 áreas em East Midlands são as mais altas, com South Northamptonshire (970,8), Broxstow (917,8) em Nottinghamshire e Sarnwood (916,6) em Leicestershire.

Como os dados dos últimos dias ainda não estão completos, todos os números são para os sete dias a partir de 16 de dezembro.

Ao todo, 102 (27%) das 377 jurisdições locais no Reino Unido agora registram suas taxas de casos Govt-19 mais altas desde as auditorias em massa em todo o país em maio e junho de 2020.

As estatísticas das taxas de casos nos primeiros meses da epidemia não são diretamente comparáveis ​​porque apenas um pequeno número de pessoas costumava fazer o teste em hospitais e asilos.

Das 102 regiões, apenas 11 estão fora do sul e leste: seis no noroeste da Inglaterra (Barry, Cheshire West e Chester, Manchester, Salford, Stockford e Trafford); Três na Escócia (East Lothian, Edimburgo e West Lothian); Um na Irlanda do Norte (Arts and North Town); E um em West Midlands (Newcastle-under-lime).

A diferença entre o Sul e o Leste e o Norte e o Oeste reflete a propagação da variante Omigron do Covid-19 nas últimas semanas – em particular, a primeira parte de Londres, Inglaterra, tornou-se a variante dominante do vírus Omigron.

Embora nove em cada dez autoridades locais no Reino Unido relatem aumentos semanais nas taxas, a maior parte do norte e oeste do país ainda não atingiu os níveis observados durante a segunda onda do vírus.

Mas, à medida que o Omicron se torna uma variante dominante em todas as partes do país, é provável que isso mude nos próximos dias e semanas.