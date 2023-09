iOS 17 será lançado amanhã para iPhone com esses 10 novos recursos

Em junho, a Apple anunciou o iOS 17 com uma ampla gama de novos recursos e mudanças para o iPhone. Após mais de três meses de testes beta, a atualização gratuita do software será lançada na segunda-feira, 18 de setembro, para iPhone XS e posteriores.



Abaixo, resumimos os 10 principais recursos do iPhone com iOS 17, com recursos adicionais chegando ainda este ano. A atualização deve ser lançada para os usuários por volta das 10h PT/13h ET de segunda-feira e, uma vez disponível, pode ser instalada no aplicativo Configurações em Geral → Atualização de software.

StandBy é um novo display em tela cheia que fornece informações rápidas projetadas para serem visualizadas à distância quando o iPhone está deitado de lado e carregando, segundo a Apple. A interface personalizável pode exibir um relógio com diferentes estilos, calendário, fotos favoritas, previsão do tempo, controles de reprodução de música, widgets e muito mais.

Projetado para carregar o iPhone em uma mesa de cabeceira, balcão de cozinha ou escritório, o StandBy suporta Live Activity, Siri, chamadas recebidas e notificações maiores. O recurso também funciona com a tela sempre ativa do iPhone 14 Pro.

Adesivos de contato



O iOS 17 permite que os usuários criem um adesivo de chamada personalizado que aparece durante uma chamada recebida no iPhone de outra pessoa. O adesivo pode incluir uma foto ou Memoji, e a fonte e a cor de fundo também podem ser personalizadas. Este recurso está disponível no aplicativo de telefone integrado e também estará disponível para aplicativos de chamadas de terceiros.

Apelido



NameDrop permite que os usuários compartilhem facilmente informações de contato aproximando seus iPhones. Ambos os indivíduos podem escolher quais números de telefone ou endereços de e-mail específicos desejam compartilhar e também podem compartilhar seus marcadores de contato.

Correio de voz direto



O correio de voz ao vivo fornece transcrição instantânea na tela quando alguém deixa uma mensagem de voz. Se o usuário considerar o correio de voz importante, ele poderá atender a chamada enquanto o chamador deixa a mensagem. A Apple afirma que as chamadas identificadas como spam pelas operadoras não serão replicadas e serão imediatamente rejeitadas.

Deslize para responder no iMessage



No aplicativo Mensagens, os usuários agora podem deslizar para a direita em qualquer mensagem para enviar uma resposta embutida.

Widgets interativos



Os widgets interativos agora estão disponíveis no iPhone na tela inicial, na tela de bloqueio e no novo modo de espera. A Apple forneceu alguns exemplos de como as ferramentas interativas podem ser usadas, incluindo marcar um lembrete como concluído, reproduzir ou pausar uma música ou podcast e controlar acessórios no app Home, e haverá muito mais possibilidades como aplicativos de terceiros serão atualizados com suporte nos próximos meses.

Os widgets da tela inicial oferecem funcionalidade limitada até agora, já que a Apple não permitiu que os desenvolvedores incluíssem rolagem, botões ou animações.

Correção automática aprimorada



A Apple afirma que o iOS 17 inclui um modelo avançado de linguagem de previsão de palavras que melhorará drasticamente a correção automática no iPhone. Quando você digita, o aprendizado de máquina no dispositivo corrige os erros de forma inteligente e com mais precisão do que nunca. Além disso, os usuários agora receberão recomendações de texto preditivo em linha enquanto digitam, permitindo que palavras ou frases inteiras sejam adicionadas tocando na barra de espaço.

A AutoCorreção apresenta um design atualizado no iOS 17 que enfatiza brevemente a palavra corrigida automaticamente. Clicar na palavra sublinhada revelará a palavra digitada original, facilitando desfazer rapidamente a alteração. O sistema também aprenderá os hábitos de digitação do usuário ao longo do tempo e evitará certas correções, que Craig Federighi, chefe de engenharia de software da Apple, disse ser projetado para “aqueles momentos em que você só quer digitar uma palavra inquieta”.

Apple Mapas off-line



O Apple Maps junta-se ao principal recurso do Google Maps no iOS 17 com a capacidade de baixar mapas para uso offline. A Apple diz que os usuários podem baixar uma área específica do mapa, acessar a navegação passo a passo, ver o tempo estimado de chegada, encontrar lugares e muito mais quando o iPhone não estiver conectado a uma rede celular ou Wi-Fi.

Gaveta de etiquetas



A nova gaveta de adesivos no iOS 17 fornece acesso a todos os adesivos, incluindo pacotes de adesivos Live Stickers, Emoji, Memoji e iMessage, em um só lugar. Os adesivos animados podem ser criados tocando e segurando um objeto na foto, como um gato ou cachorro.

“Hey Siri” foi abreviado para Siri



A Apple simplificou o comando de voz para invocar o Siri no iPhone e em outros dispositivos Apple, incluindo iPad, Mac, HomePod e o mais recente AirPods Pro. Em vez de “Ei, Siri”, os usuários agora podem simplesmente dizer “Siri” para ativar o assistente de voz e podem emitir vários comandos em sucessão sem precisar dizer “Siri” novamente.

Para mais recursos, leia nossa análise detalhada Relatório IOS 17.