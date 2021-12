iOS 15.2 adiciona peças e histórico de serviço ao iPhone

Com o lançamento do iOS 15.2, a Apple está adicionando uma nova seção “Histórico de peças e serviços” ao aplicativo Ajustes, que permitirá aos usuários ver o histórico de serviços do iPhone e garantir que os componentes usados ​​para reparos sejam originais.



Conforme descrito em um Novo documento de suporteE Iphone Os usuários com iOS 15.2 ou posterior instalado podem ir para Ajustes> Geral> Sobre para acessar peças e histórico de serviço. A seção Histórico de serviço e peças só estará disponível se o seu ‌iPhone‌ tiver reparado.

A Apple fornecerá informações diferentes sobre os componentes, dependendo da versão do ‌iPhone‌.

Para ‌iPhone‌ XR, XS, XS Max e posterior, incluindo iPhone SE (2ª geração), você pode ver se a bateria foi substituída.

NS iPhone 11 Modelos, iPhone 12 modelos e iPhone 13 modelos, você pode ver se a bateria ou a tela foram substituídas.

Para os modelos de iPhone 12 e iPhone 13, você pode verificar se a bateria, a tela ou a câmera foram substituídas.

Se o reparo foi feito usando peças e ferramentas genuínas da Apple, os reparos nesta seção terão um menu “Peça Genuína da Apple” ao lado do componente reparado.

Uma mensagem de “peça desconhecida” será exibida se a instalação da peça estiver incompleta, a peça tiver sido substituída por um componente não original, a peça já tiver sido usada ou instalada em outro iPhone‌ ou se a peça não estiver funcionando como esperado. em um Versões anteriores do iOSOs clientes só podem ver se uma peça de reposição foi identificada como uma peça desconhecida.

A Apple afirma que as mensagens na seção Histórico de serviço não afetarão a capacidade de usar seu ‌iPhone‌, bateria, tela ou câmera. As informações são coletadas e armazenadas no dispositivo, onde a Apple as usa para atender às necessidades de serviço, analisar a segurança e melhorar produtos futuros.

A adição de peças e histórico de serviço ao iPhone‌ vem junto com uma mudança que a Apple fez nos modelos do iPhone 13‌. Após o lançamento, foi descoberto que substituir uma tela quebrada no iPhone 13‌ sem ferramentas e componentes especializados da Apple Desativar Face ID.

Após uma reação da comunidade de reparos, a Apple disse que oferecerá uma atualização de software que permitirá reparos na tela. Não afeta o Face ID. O iOS 15.2 remove requisitos de emparelhamento específicos que faziam com que o Face ID não funcionasse quando a tela era reparada por uma oficina sem equipamento certificado pela Apple.

A Apple introduziu anteriormente uma limitação de reparo para ID de conexão, Função True Tone, câmeras do iPhone 12, mas a empresa Sempre enfrenta uma reação negativa Ao restringir as opções de reparo do iPhone e desabilitar recursos do iPhone. A Apple decidiu informar aos clientes se os componentes não são originais, deixando a funcionalidade do “iPhone” intacta, e esta nova seção simplifica as mensagens de reparo de componentes.

Em novembro, a Apple anunciou planos para um novo perfil Programa de reparo de autoatendimento Isso permitirá que os usuários concluam os reparos em seus dispositivos usando o componente fornecido pela Apple e os manuais de instrução. Isso fará parte do programa de serviços certificados da Apple e da Apple Programa de provedor de reparos independente, que fornece peças e ferramentas da Apple para oficinas de reparo independentes que não são AASPs.