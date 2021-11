Investigações da NASA na atmosfera profunda de Vênus para gases nobres, química e imagens

Será lançado em 2029, NASAatmosfera profunda Vênus A missão de Investigação de Gás Nobre, Química e Imagem do DAVINCI trará um rico conjunto de ferramentas a Vênus para responder a questões de longa data sobre o planeta irmão da Terra. Alguns cientistas pensam que Vênus pode ter sido mais parecido com a Terra no passado, com oceanos e temperaturas de superfície agradáveis ​​- os dados do DAVINCI nos ajudarão a determinar se essa possibilidade intrigante é verdadeira.

As pistas do misterioso passado de Vênus podem estar escondidas nos gases atmosféricos ou nas rochas superficiais que se formaram em associação com águas antigas nas alturas montanhosas do planeta. Durante dois voos, o transportador, o relé e a espaçonave de geração de imagens coletarão dados no lado diurno do planeta de compostos desconhecidos que absorvem luz ultravioleta na alta atmosfera de Vênus usando um instrumento chamado Espectrômetro Integrado de Imagens Ultravioleta (CUVIS); No lado noturno do planeta, o Sistema de Imagens de Vênus para Reconhecimento Observacional (VISOR) detectará o calor da superfície de Vênus emergindo de debaixo das nuvens para nos ajudar a entender melhor a composição das diversas regiões geológicas das montanhas de Vênus. VISOR também estudará nuvens no lado de Vênus no ultravioleta e produzirá filmes de ação sobre nuvens.

A superfície de Vênus é mais quente do que a sua fornalha doméstica, e uma atmosfera complexa 90 vezes mais espessa que a da Terra é composta principalmente de dióxido de carbono e enxofre. azedo nuvens.

Dois anos após o lançamento, a sonda DAVINCI será lançada pela espaçonave transportadora neste ambiente hostil para fornecer novas medições diretas da atmosfera de Vênus e para mostrar uma visão de cima da superfície abaixo das nuvens. O local do declínio, Alpha Regio “tessera”, é uma região montanhosa cujas rochas podem conter pistas do misterioso passado do planeta. A bola de titânio foi projetada para resistir às condições adversas de um ambiente de flores, protegendo as ferramentas internas.

O Venus Tunable Laser Spectrometer (VTLS) medirá os principais gases que fornecem pistas sobre o passado do planeta, incluindo compostos que podem sugerir a possível história de águas passadas. O Espectrômetro de Vênus (VMS) estudará a atmosfera em detalhes, incluindo os gases nobres e gases traço de 67 km até a superfície próxima. A Venusian Atmospheric Structure Inspection (VASI) medirá a pressão, a temperatura e os ventos ao longo da aterragem.

Através de uma janela de safira transparente na parte inferior da bola de aterrissagem, o Venus Descent Imager (VenDI) irá mapear o terreno 3D e a formação Alpha Regio, com resolução topográfica em escala submétrica. Finalmente, um experimento de colaboração de estudantes chamado Venus Oxygen Vogasity Experiment (VfOx) será instalado na sonda para medir o oxigênio nas profundezas da atmosfera. Juntos, esse conjunto de dados ajudará a reescrever livros didáticos sobre Vênus e pode até mesmo nos ajudar a entender melhor planetas semelhantes a Vênus em outros sistemas solares.

A NASA selecionou a missão DAVINCI + (Deep Atmosphere Investigation of Noble Gases, Chemistry, and Imaging +) como parte de seu programa de descoberta, e será a primeira sonda a entrar na atmosfera de Vênus desde a Pioneer Venus da NASA em 1978 e a URSS Vega em 1985 .A missão do DAVINCI + tem o nome em homenagem ao artista e estudioso da Renascença, Leonardo da Vinci, para trazer as tecnologias do século 21 para o outro mundo. DAVINCI + pode revelar se o planeta irmão da Terra se assemelhava ao gêmeo da Terra em um passado distante, possivelmente hospitaleiro com oceanos e continentes. Créditos: Goddard Space Flight Center da NASA

DAVINCI é uma parceria entre o Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland, e a Lockheed Martin em Denver, Colorado, com instrumentos da NASA Goddard, o Jet Propulsion Laboratory, Malin Space Science Systems e os principais dispositivos de apoio do Johns Hopkins Laboratory of Applied Physics e a Universidade de Michigan.