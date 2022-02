Investidores no programa Golden Visa de Portugal adquirem cidadania da UE

* Este conteúdo é trazido a você pela Palm Golding International

Portugal é o número um para os sul-africanos que procuram a cidadania estrangeira para expandir as oportunidades educacionais e profissionais de seus filhos. Esquema de Golden Visa de Portugal A prioridade está firmemente no topo da lista, diz Chris Immelman, que foi o chefe da Palm Golding International, que comercializa ativos marítimos em muitos países estrangeiros, especialmente desde o início da Kovit.

“Porque a cidadania agora se tornou uma realidade para nossos primeiros candidatos que passaram por um processo de residência-investimento de cinco anos e, um ano depois, eles receberam a cidadania da UE”, diz Immelman.

“Ao investir pelo menos 280 mil euros num programa de reabilitação rural ou 350 mil euros num programa de reabilitação urbana em Portugal, a residência europeia é muito mais barata do que antes, com os investidores a beneficiarem do retorno integral dos seus fundos no final do programa. Ajudou a aproveitar o programa Golden Visa, muitos dos quais estão em fase final de residência e em breve estarão qualificados para solicitar a cidadania.

“Nossos clientes buscam principalmente abrir as portas para oportunidades globais para seus filhos, que podem viver, estudar e trabalhar em qualquer um dos países da UE como cidadãos. Eles criam um legado para suas famílias para que, eventualmente, suas famílias ou filhos adultos possam estudar e/ou trabalhar em grandes cidades globais como Amsterdã, Frankfurt, Paris ou Berlim.

Immelman acrescenta: “Ao oferecer esta oferta, fizemos parceria com o bem estabelecido Certified Canadian Mergan Group, seu primeiro hotel, a magnífica Casa da Companhia de cinco estrelas no Porto e mais quatro hotéis planejados para abrir. Nos próximos três meses.”

Immelman diz que a resposta às últimas oportunidades de investimento é emocionante até hoje. O primeiro deles é o novo Lagos Marina Hotel, localizado junto à Marina de Lagos em Sunny Alcarve. O hotel acabará por ter a marca de grandes redes hoteleiras dos EUA, prometendo mais ocupações ao longo do ano.

O Lisboa Park do Moxie Marriott é um segundo projeto de desenvolvimento localizado no distrito de Alphrodite, um dos maiores centros empresariais de Lisboa. Esta vibrante comunidade de negócios fornecerá instalações hoteleiras muito necessárias para muitas multinacionais próximas, incluindo Siemens, Ikea e Vodafone.

Immelman diz: “Estas são melhorias de primeira linha que fornecem aos investidores sete dias de acomodação gratuita por ano, acomodação na UE para toda a família assim que o pedido for aprovado, viagens sem visto Schengen pela Europa e cidadania da UE após seis anos. .

“O desenvolvimento da Marina de Lagos requer um investimento de € 280 000, லி 350 000 no Lisboa Park. Ambos os projetos são financiados pelo promotor do IVA e taxas de transacção, excluindo o retorno total do investimento no final do projeto, enquanto o Lisboa Park desenvolvimento garante aos investidores um retorno de 3% sobre os retornos das operações hoteleiras.

Immelman conclui: “Mesmo que mudanças significativas no esquema Golden Visa entrem em vigor no final de 2021, aqueles que usam as opções de investimento acima não serão afetados de forma alguma, incluindo um aumento no limite de investimento”.

Para mais informações, entre em contato com Teresa Fernandez da Palm Golding International: Email [email protected].

