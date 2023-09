Inundações na Líbia: milhares de pessoas temem ter morrido depois que a tempestade Daniel trouxe fortes chuvas e inundações

CNN

Teme-se que milhares de pessoas tenham morrido na Líbia depois que a tempestade Daniel trouxe fortes chuvas para o nordeste, causando o colapso de duas barragens em uma área, varrendo bairros inteiros para o mar.

Othman Abdel Jalil, ministro da Saúde do governo apoiado pelo parlamento no leste da Líbia, disse que mais de 2.000 pessoas morreram e cerca de 6.000 outras estavam desaparecidas na cidade gravemente afetada de Derna.

“a situação [in Derna] “Foi catastrófico… e ainda há corpos em muitos lugares”, disse Abdel Jalil ao canal de televisão líbio Al-Massar, de Derna, na segunda-feira.

Abdul Jalil descreveu Derna como uma “cidade fantasma” e disse que as inundações isolaram partes da cidade. Ele apelou à ajuda da comunidade internacional, dizendo que as autoridades precisavam de equipas de busca e salvamento.

A Sociedade do Crescente Vermelho Líbio já tinha estimado que mais de 300 pessoas tinham morrido em Derna, de acordo com dados divulgados pelo Crescente Vermelho Líbio. correspondência Nas redes sociais.

Ahmed Al-Mismari, porta-voz do Exército Nacional da Líbia estacionado no leste, disse que duas barragens ruíram sob a pressão das inundações.

“Como resultado, três pontes foram destruídas. As águas correntes varreram bairros inteiros, acabando por atirá-los ao mar”, disse ele.

O chefe da Autoridade de Emergência e Ambulâncias da Líbia, Osama Ali, disse à CNN que após o rompimento da barragem, “toda a água foi para uma área perto de Derna, que é uma área costeira montanhosa”.

Ele acrescentou que as casas nos vales foram varridas por fortes correntes de lama que carregavam veículos e destroços. Ali disse que as linhas telefônicas na cidade também caíram, complicando os esforços de resgate, com os trabalhadores impossibilitados de entrar em Derna devido aos graves danos.

Ali disse que as autoridades não previram a escala do desastre.

Ele acrescentou: “As condições climáticas, os níveis da água do mar e as precipitações não foram bem estudados [were not studied]Ali disse: “Os ventos são fortes e não houve evacuação de famílias que poderiam estar no caminho da tempestade e nos vales”.

Ele acrescentou: “A Líbia não estava preparada para um desastre como este. Este nível de desastre nunca foi testemunhado antes. Ali disse anteriormente à TV Al-Hurra: “Admitimos que existem deficiências, embora esta seja a primeira vez que enfrentamos este nível de desastre”.

Al-Mismari, porta-voz oficial do Exército Nacional da Líbia, disse que as inundações afetaram várias cidades, incluindo Al-Bayda, Al-Marj, Tobruk, Takins, Al-Bayda e Battah, além da costa leste em todo o caminho. para Bengasi.

A Líbia, com uma população de seis milhões de habitantes, está dividida entre facções em conflito desde 2014, na sequência da revolta de 2011 apoiada pela NATO contra Muammar Gaddafi.

O chefe do governo do leste da Líbia apoiado pelo parlamento, Osama Hamad, descreveu a situação como “catastrófica e sem precedentes”, de acordo com um relatório divulgado pela Agência de Notícias oficial da Líbia (Lana).

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram carros submersos, edifícios desabados e torrentes de água fluindo pelas ruas.

Vídeos compartilhados pelo Centro Médico de Al-Bayda no Facebook mostraram a evacuação de hospitais na cidade de Al-Bayda, no leste do país, após graves inundações devido às chuvas causadas por uma forte tempestade.

A Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia disse, num post de blog sobre o

Vários países enviaram as suas condolências e ofereceram assistência à Líbia enquanto as equipas de resgate corriam para encontrar sobreviventes sob os escombros e escombros.

A agência de desastres da Turquia disse na segunda-feira que mobilizaria 150 equipes de busca e resgate, juntamente com tendas, veículos de resgate e outros suprimentos, como geradores.

A Embaixada dos EUA na Líbia disse em

A Agência de Notícias dos Emirados informou que o Presidente dos Emirados, Zayed Al Nahyan, dirigiu o envio de equipas de socorro, busca e salvamento, apresentando as suas condolências às pessoas afectadas pelo desastre.

O presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sisi, também apresentou as suas condolências à Líbia. Al-Sisi disse num comunicado nas redes sociais: “Desejo uma recuperação rápida para os feridos e espero que a crise passe rapidamente e que os líbios permaneçam unidos”.

A chuva do fim de semana é o resultado dos restos de um sistema muito forte de baixa pressão, que foi oficialmente denominado Tempestade Daniel pelos serviços meteorológicos nacionais do sudeste da Europa.

A tempestade provocou inundações catastróficas na Grécia na semana passada, antes de se deslocar para o Mar Mediterrâneo e se transformar num ciclone tropical conhecido como Medicane. Estes sistemas podem levar a condições perigosas no Mediterrâneo e nos países costeiros, semelhantes às tempestades tropicais e furacões no Atlântico ou furacões no Pacífico.

Os restos da tempestade afetam o norte da Líbia e dirigem-se lentamente para leste, em direção ao norte do Egito. A precipitação nos próximos dois dias pode chegar a 50 mm – esta área tem uma média de menos de 10 mm de precipitação durante todo o mês de setembro.