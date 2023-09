Inundações na Líbia: A cidade de Derna parece ter sido atingida por um tsunami – Ministro

12 de setembro de 2023, 10h42 GMT Atualizado há 9 minutos

Para reproduzir este conteúdo, ative o JavaScript ou tente um navegador diferente Explicação em vídeo, Assista: Inundações varrem a cidade líbia de Derna

Um ministro que visitou o porto oriental de Derna disse à BBC que o número de mortos devido às inundações numa cidade só na Líbia atingiu mais de 1.500 pessoas.

“Fiquei chocado com o que vi, é como um tsunami”, disse Hisham Shekiwat, do governo baseado no leste do país.

Uma grande parte da cidade de Derna, habitada por cerca de 100 mil pessoas, afundou após o colapso de duas barragens e quatro pontes.

O Crescente Vermelho afirma que até 10 mil pessoas foram dadas como desaparecidas após as inundações causadas pela tempestade Daniel.

A tempestade que atingiu no domingo também afetou as cidades de Benghazi, Sousse e Al-Marj, no leste do país.

Shekiwat, Ministro da Aviação e membro do Comitê de Resposta a Emergências do governo oriental, disse à BBC News que o colapso de uma barragem ao sul de Derna fez com que grandes partes da cidade afundassem no mar.

Comente a foto, Estima-se que 25% da cidade de Derna foi dizimada

“Um enorme bairro foi destruído e há um grande número de vítimas, um número que aumenta a cada hora.

Ele acrescentou: “Atualmente, 1.500 pessoas estão mortas e mais de 2.000 estão desaparecidas. Não temos números precisos, mas é um desastre”, acrescentando que “a barragem que rompeu não tem sido mantida há algum tempo”.

Ele já havia dito à agência de notícias Reuters que um quarto da cidade havia desaparecido.

Tamer Ramadan, chefe da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho na Líbia, disse aos repórteres que o número de mortos provavelmente será “enorme”.

“As nossas equipas ainda estão no terreno a realizar avaliações”, disse ele através de videoconferência da vizinha Tunísia. “Não temos um número específico neste momento. O número de pessoas desaparecidas é de até 10 mil pessoas até agora.”

Fonte da imagem, Imagens Getty Comente a foto, Bairros inteiros de Derna foram varridos pela água

Além das áreas no leste, a cidade de Misrata, no oeste do país, esteve entre as áreas afetadas pelas inundações.

A Líbia tem estado num caos político desde a derrubada e morte do governante de longa data Muammar Gaddafi em 2011, dividindo efectivamente o país rico em petróleo entre um governo interino internacionalmente reconhecido que opera a partir da capital, Trípoli, e outro no leste.

Segundo o jornalista líbio Abdul Qader Asaad, isto dificulta os esforços de resgate porque as diversas autoridades não conseguem responder rapidamente a uma catástrofe natural.

“Não há equipes de resgate, nem equipes de resgate treinadas na Líbia”, disse ele à BBC. “Tudo nos últimos 12 anos tem sido sobre guerra”.

“Existem dois governos na Líbia… e isso na verdade atrasa a ajuda que chega à Líbia porque é um pouco confuso. Há pessoas que se comprometem a ajudar, mas a ajuda não chega.”

Comente a foto, Espera-se que a ajuda chegue em breve para auxiliar nos esforços de resgate

Shekiwat disse que a ajuda estava a caminho e que a administração oriental aceitaria a ajuda do governo de Trípoli, que enviou um avião transportando 14 toneladas de suprimentos médicos, sacos para cadáveres e mais de 80 médicos e paramédicos.

O enviado especial dos EUA à Líbia, Richard Norton, disse que Washington enviará ajuda ao leste da Líbia em coordenação com os parceiros da ONU e as autoridades líbias.

Egipto, Alemanha, Irão, Itália, Qatar e Turquia estavam entre os países que afirmaram ter enviado ajuda ou estarem preparados para enviá-la.

Derna está localizada a cerca de 250 quilômetros a leste de Benghazi, ao longo da costa, e é cercada por colinas próximas na fértil região de Jebel Akhdar.

A cidade já foi o local onde os militantes do ISIS construíram uma presença na Líbia, após a queda de Gaddafi. Foram expulsos alguns anos depois pelo Exército Nacional Líbio, forças leais ao general Khalifa Haftar e aliadas da administração oriental.

O poderoso general disse que as autoridades no leste do país estão actualmente a avaliar os danos causados ​​pelas inundações para que as estradas possam ser reconstruídas e a electricidade restaurada para ajudar nos esforços de resgate.

A Reuters citou-o como tendo dito num discurso televisivo: “Todos os organismos oficiais, especialmente o Banco Central da Líbia, devem fornecer o apoio financeiro urgente necessário para que os responsáveis ​​pela implementação possam fazer o seu trabalho e avançar com a reconstrução”.

Você está em Derna, Líbia? Você foi afetado por enchentes? Contate-nos por e-mail hasyoursay@bbc.co.uk.

Inclua um número de contato se desejar falar com um jornalista da BBC. Você também pode entrar em contato das seguintes formas: